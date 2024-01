Cláudia de Jesus celebra investimentos de R$ 13 bi do governo federal para Rondônia em 2023

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) expressou grande satisfação com os investimentos federais de R$ 13,12 bilhões destinados a Rondônia no ano de 2023. A parlamentar destacou a cooperação entre os governos estadual e federal como um fator crucial para a realização desses projetos. “Acredito muito que as parcerias do Governo Federal com o governo do estado têm dado certo e nós já temos os resultados que esperamos”, afirmou a deputada.

Os recursos foram aplicados em iniciativas como Mais Médicos, Bolsa Família, Novo PAC, merenda escolar, Benefício de Prestação Continuada (BPC), auxílio gás, educação em tempo integral e cultura. O montante inclui R$ 4,81 bilhões para o estado, R$ 3,19 bilhões para municípios e R$ 5,12 bilhões em benefícios diretos para os cidadãos.

No setor de habitação e infraestrutura, os projetos destacados incluem o Minha Casa, Minha Vida, com 1,93 mil moradias contratadas, e as obras do Novo PAC, como a ponte Internacional de Guajará-Mirim. Na saúde, houve a retomada do Mais Médicos, com 107 profissionais alocados, além de reforços em programas como Brasil Sorridente e Farmácia Popular.

Para a educação, houve um aumento no investimento da merenda escolar, alcançando 364,34 mil alunos, e a adesão de Rondônia ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Na cultura, foram repassados R$ 42,68 milhões para projetos da Lei Paulo Gustavo. Na segurança pública, R$ 3 milhões foram destinados para segurança nas escolas e R$ 1,93 milhão para combate à violência contra a mulher.

No âmbito do emprego, Rondônia registrou um aumento de 12,61 mil postos de trabalho formal em 2023, com um total de 270,18 mil pessoas empregadas com carteira assinada. Além disso, 34 atletas do estado foram beneficiados pelo Bolsa Atleta.

Cláudia de Jesus ressaltou a relevância da eleição do presidente Lula (PT) para a democracia e as políticas sociais, bem como para a concretização de empreendimentos aguardados pelos rondonienses. Ela elogiou a postura do presidente, dizendo que ele demonstra “como um estadista deve olhar para o país”, mantendo uma abordagem “republicana, de quem tem compromisso com a população”.

Texto: Cristiane Abreu I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO