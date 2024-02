Cláudia de Jesus celebra valor de R$ 87 milhões para o residencial Morar Melhor em Ji-Paraná

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por meio do Ministério das Cidades, destinou R$ 87 milhões ao Banco do Brasil para retomar as obras do Programa Habitacional Morar Melhor 2, em Ji-Paraná. A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), junto com o senador Confúcio Moura (MDB) estiveram, no ano passado, no Ministério das Cidades para assegurar a retomada e entrega das obras. A vereadora Vera Márcia (PT) também esteve nas reuniões com a deputada em Brasília (DF).

“As famílias de Ji-Paraná esperam há mais de oito anos pela retomada e entrega dessas moradias. Eu pedi pessoalmente ao ministro das cidades Jader Filho para que esse projeto fosse concluído. E agora está mais perto do que nunca para virar realidade”, disse a deputada.

O residencial Morar Melhor 2 vai beneficiar 1.456 famílias inscritas e contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo Lula. A ordem de serviço será assinada no mês de março deste ano.

Texto: Francisco Costa I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO