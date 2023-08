Cláudia de Jesus cobra política com responsabilidade durante sessão itinerante em Machadinho

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) fez um chamado por uma política responsável e respeitosa durante sua participação na última sessão itinerante realizada hoje (24) no município de Machadinho do Oeste. A parlamentar enfatizou a necessidade de proposições, fiscalização e cuidado com o povo como deveres fundamentais dos deputados.

Durante seu pronunciamento, a deputada Cláudia de Jesus fez menção ao Agosto Lilás, mês dedicado ao combate à violência contra a mulher. Ela ressaltou que a violência não se limita apenas à esfera física, mas também engloba a violência psicológica e política. A deputada compartilhou a experiência de ter enfrentado ofensas em sua atuação parlamentar, tanto por suas posições políticas de esquerda quanto por sua identidade de gênero. “Pessoas que não compreendem a pluralidade desse país não deveriam sequer se candidatar a cargos políticos”, afirmou Cláudia.

“A diversidade é uma realidade em nosso país, e todos os indivíduos merecem respeito. Como parlamentar, independente de características como cor, sexo ou religião, eu luto pelo bem-estar de todos os cidadãos do nosso estado. Minha atuação é baseada na defesa da humanidade e da vida. Não posso tolerar difamações dirigidas à esquerda, ao meu partido e a mim. Utilizar o nome de Deus de forma em vão é uma atitude vergonhosa. Medidas precisam ser tomadas em relação a esses comportamentos”, afirmou Cláudia de Jesus, reiterando seu compromisso com o respeito à diversidade de opiniões.

A parlamentar destacou que, apesar das diferenças de pensamento, sempre respeitou a diversidade e as pessoas que possuem visões distintas das suas. Ela enfatizou que o foco da política deve ser nas áreas que realmente demandam atenção, como a agricultura familiar e a saúde do estado. “Política para mim é uma missão”, declarou.

Audiência Pública em Ariquemes

Cláudia de Jesus aproveitou a ocasião para convidar todos os interessados a participar de uma audiência pública que ocorrerá em Ariquemes amanhã (25), onde serão discutidas questões relacionadas à saúde da região do Vale do Jamari.

Na qualidade de presidente da Comissão de Saúde, a deputada reiterou seu compromisso em levar as demandas da população ao governador e ouvir atentamente os cidadãos, uma parte fundamental do seu papel como representante eleita.

Governo Federal

Na sessão itinerante em Machadinho do Oeste, Cláudia de Jesus também abordou temas de relevância para o estado, como o recente anúncio do governo federal de investimentos significativos no plano safra, destacando a importância desse suporte para a agricultura familiar e para obras em Rondônia.

Ela ressaltou que o governo federal anunciou mais de R$ 450 bilhões para o plano safra, o que representa um marco sem precedentes. Demonstrando seu questionamento sobre eventuais discordâncias do governo com o setor agrícola, a deputada indagou: “Como o governo não se interessa pelo agro? Isso é inédito”.

A agricultura familiar contemplada com mais de R$ 77 bilhões. Além disso, destacou que o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) para Rondônia conta com a alocação de R$ 30 bilhões, destinados a obras de extrema importância. Cláudia de Jesus reforçou que a política deve ser pautada pela responsabilidade e deixou claro que não há espaço para distrações. Ela finalizou, enfatizando sua identidade como mulher e sua dedicação ao progresso do estado.

A deputada encerrou seu pronunciamento reafirmando seu compromisso com um trabalho parlamentar responsável e consciente, sem deixar espaço para distrações e “mimi”, como enfatizou.

Texto: Cristiane Abreu / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO