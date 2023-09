Cláudia de Jesus comemora investimentos na educação infantil do governo Lula para Rondônia

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou na noite da última terça-feira (12) a doação de imóvel pertencente ao Governo de Rondônia em Santa Luzia do Oeste para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO). A doação foi autorizada por meio do Projeto de Lei nº. 187/2023 e servirá para o funcionamento do Fórum Eleitoral no município, que ficará localizado na Rua Santana dos Olhos D’Água, nº 2434, Bairro Centro.

O tribunal tem o objetivo de adquirir o local para realizar uma reforma e ocupar o prédio ainda no exercício de 2023. Na tarde da última terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), recebeu a visita do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), desembargador Paulo Kiyochi, e do juiz secretário-geral do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), Rinaldo Forte, na presidência da Casa de Leis.

“Temos o objetivo de entregar o prédio ainda neste ano, tornando as instalações aptas ao desenvolvimento dos trabalhos de planejamento e realização das eleições municipais em 2024”, frisou Paulo Kiyochi.

Para o deputado Marcelo Cruz, o TRE-RO é essencial nas ações de organização, execução e fiscalização das eleições e esta medida dará maior acessibilidade aos eleitores da região de Santa Luzia do Oeste. “A Assembleia Legislativa será sempre parceira de ações que busquem oferecer as melhores condições a nossa população, garantindo a legitimidade e a democracia entre outros princípios da ordem social e da cidadania do nosso país”, destacou o parlamentar.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO