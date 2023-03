Cláudia de Jesus define agenda de atividades da Comissão de Saúde

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) começou a definir as primeiras atividades da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (CSPAS) da Assembleia Legislativa (ALE-RO). Nesta terça-feira, 07, ocorreu a segunda reunião ordinária do 13.º biênio, no auditório do Plenarinho 1, na ALE. Na reunião foram definidas as primeiras visitas regionais dos parlamentares, para conhecer mais de perto a situação dos atendimentos ao público no Sistema Único de Saúde (SUS) estadual.

No dia 14 de março, próxima terça-feira, a partir das 7h, os deputados que integram a Comissão estarão fazendo uma visita ao Hospital Santa Marcelina, acompanhados do secretário Estadual de Saúde, Jefferson Ribeiro da Rocha. A direção encaminhou aos parlamentares um relatório, onde constam informações sobre a descontinuidade de alguns programas de saúde para atender ao público e necessidade de ampliar os atendimentos.

“É um Hospital importante para Rondônia, onde muita gente já foi salva graças à estrutura oferecida com médicos especialistas. E é uma referência estadual em saúde de qualidade que precisa de investimentos públicos para atender toda a população. É uma instituição muito séria”, disse a deputada, que teve a oportunidade de conhecer de perto a realidade hospitalar do Santa Marcelina.

A Comissão também já havia aprovado por maioria, a participação do secretário Jefferson para informar sobre o que o Estado tem feito para garantir saúde de qualidade em todas as cidades e quais investimentos estão previstos. Ficou agendado que o responsável pela saúde estará na reunião da comissão do próximo dia 14 de março, terça-feira, a partir das 11h30, na ALE. No dia seguinte, na quarta-feira (15) os deputados da Comissão vão cumprir outra agenda no Hospital João Paulo II, a partir das 7h.

Cláudia de Jesus também mostrou preocupação com a superlotação de unidades de saúde em Porto Velho. A deputada tomou conhecimento de que pacientes tiveram problemas com atendimentos e alguns desmaiaram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Zona Leste da Capital. A comissão aprovou o pedido de esclarecimento da prefeitura de Porto Velho, sobre quais procedimentos estão sendo adotados para desafogar a espera por saúde. Os deputados aprovaram ainda solicitação de informações do governo de Rondônia sobre contratos celebrados com empresas para atender o setor de saúde.

