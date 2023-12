Cláudia de Jesus demonstra preocupação com suposto desvio de recursos na obra do hospital Heuro

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), solicitou do governo do estado de Rondônia e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) que tomem providências com relação às supostas acusações de desvio de recursos na construção do Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia (Heuro). As denúncias, amplamente divulgadas pela imprensa, apontam para um desvio milionário que resultou em um déficit de aproximadamente R$ 10 milhões.

De acordo com informações disponibilizadas na internet, os responsáveis pela construção do Heuro estão no centro de uma controvérsia que envolve supostos desvios de recursos destinados à edificação do hospital. A empresa contratada para realizar a construção é acusada de agir de forma não confiável, inclusive deixando de cumprir integralmente o contrato estabelecido.

“É minha obrigação fiscalizar as ações do governo, e essas denúncias são gravíssimas, envolvendo possíveis casos de corrupção em contratos públicos, o que vai contra os princípios da administração pública. Exigimos investigação e transparência nesse processo”, explicou a deputada.

Cláudia de Jesus enfatiza a necessidade urgente de esclarecer essas alegações e de tomar medidas rigorosas para apurar possíveis irregularidades. Ela destaca que é fundamental que a sociedade tenha acesso a informações transparentes sobre os procedimentos adotados para abordar essas denúncias e garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

