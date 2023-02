Cláudia de Jesus destaca mandato coletivo durante sessão ordinária

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) utilizou a tribuna durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), nesta quarta-feira (15), em seu segundo pronunciamento como parlamentar. Ele agradeceu os mais de 8.800 mil votos recebidos e reforçou o compromisso de fazer um mandato coletivo e dar à voz a população que mais precisa.

“A minha luta sempre foi pautada pelo coletivo. Entendo que a política é a única ferramenta que nós temos de luta para ajudar a população e, que meu papel aqui é ser a voz das pessoas que mais precisam, principalmente das pessoas excluídas da sociedade, das que precisam de políticas públicas e esse é o nosso compromisso”, disse.

Cláudia de Jesus reforçou seu compromisso com as políticas públicas para habitação, saúde, educação e mulheres. “A gente precisa ter esse olhar sobre quantas pessoas hoje tem moradia, quantas pessoas estão na fila do SUS, esperando por apoio, ser chamada para uma cirurgia que está aguardando há anos. Quantas crianças não têm a garantia de entrar nas creches e escolas porque ta faltando. Meu papel é muito maior do que ficar discutindo algumas pautas irrelevantes, e nós estamos aqui para fazer o debate de que a sociedade precisa ser feita, o construtivo, coletivo, o do orçamento do estado de Rondônia, no qual nós precisamos inserir as mulheres. Nosso estado, infelizmente, tem dados alarmantes relacionados ao feminicídio e nós precisamos pautar isso aqui dentro de Casa”, reforçou.

A parlamentar é presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Alero. Ela se lembrou da responsabilidade e papel dessa Comissão. “É importante discutir com o executivo a situação que está. A gente entende as dificuldades, mas estamos aqui para resolver as problemáticas juntos. Esse é o nosso papel”, lembrou.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Secom/ALERO