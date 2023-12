Cláudia de Jesus destina emenda para educação de Alto Paraíso

Servidores da Assembleia de Rondônia adotaram mais de 300 cartinhas da campanha “Papai Noel dos Correios”. A entrega dos presentes aos Correios aconteceu na manhã desta segunda-feira (11), durante a confraternização natalina da Casa.

O representante dos Correios, Joildo Pereira Nascimento, explicou que, neste ano, foram cadastradas quase 5 mil cartinhas no estado e todas foram adotadas. Ele enfatizou que parcerias de pessoas e instituições vão fazer muitas crianças felizes neste Natal.

“Certificamos que a Assembleia Legislativa de Rondônia participou da campanha Papai Noel dos Correios 2023, ajudou a compartilhar a magia do Natal e realizou o sonho de uma criança, na verdade, centenas de crianças. Muito obrigado”, disse Joildo, ao ler o certificado entregue ao presidente da Casa, Marcelo Cruz (Patriota).

Presidente da Alero, Marcelo Cruz.

Na confraternização com os trabalhadores da Assembleia, teve a presença do Papai Noel dos Correios; distribuição de presentes a alunos da escola municipal Pé de Murici; sorteio de presentes; apresentações artísticas, entre elas, o coral Vozes do Legislativo, composto por servidores. “É um momento de compartilharmos alegrias”, destacou a coralista, Natália Lima.

Texto: Eliete Marques I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO