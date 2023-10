Cláudia de Jesus dialoga com governo para garantir reabertura das UTI’s de Cacoal

Diante das informações sobre o fechamento das Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) do Hospital Regional de Cacoal, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) fez uma indicação ao governo de Rondônia solicitando providências urgentes para manter os atendimentos, mediante contratação de novos profissionais com objetivo de evitar interrupção dos serviços de saúde.

“É preciso garantir assistência médica aos pacientes com os profissionais necessários, sejam eles enfermeiros, técnicos de enfermagem, especialistas médicos e equipamentos. A população não pode ficar sem assistência dos serviços de saúde e não podemos permitir que a rede de atendimento seja sufocada ainda mais”, disse a deputada.

O secretário de Estado de Saúde, coronel Jefferson Rocha, informou para a deputada Cláudia de Jesus que foram convocados 20 novos profissionais médicos aprovados no concurso de 2017 e que as cirurgias eletivas no município de Cacoal vão ser retomadas. Jefferson Rocha falou à deputada que será aberto um novo edital para contratar 236 médicos. A diretoria técnica do hospital garantiu para a deputada que a UTI 03 será aberta imediatamente.

Cenário do hospital de Cacoal

A deputada, que é presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa, recebeu informações de que as UTI’s 01 e 03 do Hospital Regional de Cacoal estão com um total de 35 plantões de 12 horas, mas sem médicos plantonistas.

Outra informação foi de que os médicos não manifestam interesse em fazer atendimentos alegando que os valores pagos pelos plantões são baixos e que foram reduzidos deste a aprovação do Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração (PCCR). Ainda, alertaram da possibilidade de licenças médicas e novas exonerações. Segundo a categoria, houve a promessa da Sesau de que haveria a contratação de cinco médicos para impedir o fechamento das UTI’s, o que não teria ocorrido até a presente data.

Leia aqui a indicação da deputada ao governo

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO