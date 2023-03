Cláudia de Jesus dialoga sobre igualdade racial para Rondônia

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) recebeu, em seu gabinete, na Assembleia Legislativa, a visita de Ieda Leal, secretária de Gestão Nacional de Promoção da Igualdade Racial do Ministério de Direitos Humanos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A secretária participou nesta quarta-feira, 15, da reunião do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado de Rondônia (COEGEMAS), com assistentes sociais das 52 cidades do estado, que foi realizada no auditório da Assembleia Legislativa. A pauta do evento foi sobre “políticas públicas etnico-raciais”. Ieda Leal cumpriu agenda com os movimentos sociais e a defensoria pública.

“É importante fazer esse debate sobre igualdade racial para incentivar a população no respeito aos direitos humanos e que tenhamos condições e apoio para combater toda e qualquer forma de discriminação”, disse Cláudia de Jesus para a secretária.

Ieda Leal elogiou a vitória e disse que a deputada e disse que, “não estará sozinha no mandato”. O que estamos fazendo é garantir meios de proteger nosso povo e oferecer suporte para a sobrevivência. A defesa do ser humano deve ser feita por todos”.

Cláudia de Jesus comentou que seu mandato estará ativo e atuante para garantir a efetividade das políticas públicas de combate ao racismo e para promoção de políticas públicas afirmativas e de assistência para que negros e negras tenhamos acesso a alimentação, moradia, emprego e dignidade.

Quem é Ieda Leal

É secretária de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial no governo federal. A ativista do Movimento Negro e do Movimento Sindical integrou o Grupo de Trabalho da Igualdade Racial durante a transição de governo. Ela é graduada em Pedagogia pela PUC/GO e especialista em Métodos e Técnicas de Ensino pela Universidade Salgado de Oliveira.

Foi secretária de Combate ao Racismo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e coordenadora do Centro de Referência Negra Lélia González. Também atua na Coordenação Nacional do MNU – Movimento Negro Unificado e Secretaria de Comunicação da CUT/GO.

