Cláudia de Jesus e ministra Marina Silva se encontram e falam de agenda ambiental

Na manhã da última terça-feira, 5, na Assembleia Legislativa, o deputado Nim Barroso (PSD) se reuniu com o vereador, Geny Cavalcante (PP) e o vereador Flavinho (PP). Os líderes pediram o encontro com o parlamentar para saber do andamento das emendas e tratar das principais necessidades do município de Urupá.

Dentre as reivindicações, foram destacadas a necessidade de um playground na escola municipal Adeildo Martins. Na oportunidade, os representantes de Urupá protocolaram um pedido do vereador Negão Buiu (DEM), para outro playground na escola municipal Waldemar Higino de Souza. O objetivo é oferecer um ambiente mais inclusivo e sociável, além de contribuir com a melhoria da infraestrutura escolar e o bem-estar dos alunos.

O deputado Nim Barroso disse que não vai medirá esforços para atender a demanda.“É uma alegria atender Urupá, sendo que o nosso objetivo é melhorar os espaços públicos, principalmente criar áreas de lazer para as nossas crianças, pois merecem toda a nossa atenção,” explicou o parlamentar.

O parlamentar ainda destacou que seu gabinete está aberto para vereadores e lideranças de todos os municípios, independente de partido. “O nosso trabalho é por Rondônia. Se é atribuição minha garantir solução para uma demanda, isso será feito. O vereador que vai ao nosso gabinete sabe disso. E a população precisa saber também”, finaliza Nim Barroso.

Texto: Natalino Ferreira Soares / Assessoria parlamentar

Foto: Ronaldo Pinheiro / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO