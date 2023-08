Cláudia de Jesus e o vice-governador dialogam sobre pautas da Marcha das Margaridas

O deputado Alex Redano (Republicanos) indicou na tarde desta quinta-feira (10) a criação de uma Delegacia Especializada em Crimes contra o Agronegócio, no âmbito do Estado, visando garantir mais segurança ao agricultor e ao pecuarista rondoniense; “Indicamos ao Poder Executivo, extenso à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), a criação de Delegacia Especializada em Crimes contra o Agronegócio, no âmbito do Estado de Rondônia.

Nossa indicação pretende combater e apurar os crimes contra o agronegócio no Estado, que estão diretamente relacionados à agricultura e à pecuária, contemplando todas as infrações que impactam o setor, como furto e roubo de equipamentos agrícolas, animais, propriedades rurais e outros bens relacionados a estes relacionados”. Disse o parlamentar.

Redano lembrou que o agronegócio é um setor crucial para o desenvolvimento econômico, pois além de sua capacidade expansiva, possui relevância para outros segmentos, sendo considerado um grande gerador de emprego e renda, é de amplo conhecimento que Rondônia é referência na agricultura e pecuária, sendo o 3º maior produtor de grãos da região Norte e o maior exportador de carne bovina da região Norte. Frisou.

É de suma importância este apoio para que haja a continuidade do desenvolvimento dessas atividades com adequada segurança àqueles que tanto contribuem com o crescimento do Estado, os produtores, muitas vezes estão isolados no campo, sendo de fundamental pertinência um órgão específico onde possam buscar amparo de forma ágil, eficaz e especializada, pontuou o deputado.

