Cláudia de Jesus elogia Fies Social, criado pelo presidente Lula

O MEC (Ministério da Educação) lançou o Fies Social, que financia até 100% dos custos de formação em faculdades particulares para estudantes de baixa renda. Os estudantes elegíveis ao programa não estarão sujeitos às regras do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) comum, que estabelecem um percentual de financiamento. A deputada Cláudia de Jesus (PT) elogiou a iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“É mais uma política social que vai transformar muitas vidas. Isso vai representar um salto muito grande na educação de inúmeras famílias que sonham com seus filhos formados em uma universidade e incluídos no mercado de trabalho. A educação tem jeito, basta boa vontade como tem feito o presidente Lula”, disse Cláudia.

Contudo, o valor liberado atenderá aos limites semestrais fixados pelo programa: R$ 60.000 para cursos de medicina e R$ 42.983,70 para os demais. O valor semestral mínimo de financiamento para todos os cursos é de R$ 300. De acordo com a resolução, pelo menos metade das vagas dos processos seletivos será reservada para estudantes com renda familiar per capita de até 1/2 salário mínimo (R$ 706) inscritos no CadÚnico (Cadastro Único). Também haverá reserva de vagas para estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e para pessoas com deficiência. As regras valerão a partir do 2º semestre de 2024. O texto, porém, não especifica como será feito o processo seletivo nem informa o número de vagas.

