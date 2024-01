Cláudia de Jesus enfatiza avanços na Saúde e Educação em Rondônia

No fim do ano passado, a Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou uma série de projetos de lei que prometem fortalecer alguns setores do estado como a Saúde, Educação e Segurança Pública. Parlamentares deram luz verde a propostas que somam mais de R$ 100 milhões em créditos adicionais para essas áreas. A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) votou a favor do pacote de investimentos para o Estado.

A parlamentar destacou a importância das iniciativas. “Estamos diante de um marco para a saúde pública de Rondônia. Com o Projeto de Lei 321/2023, alocamos mais de R$ 73 milhões para o Fundo Estadual de Saúde. Isso significa mais recursos para contratos continuados e, crucialmente, para a enfermaria oncológica do Hospital de Emergência e Urgência, além de melhorias significativas na UTI de Ariquemes e no hospital de Campo Novo de Rondônia”, afirmou a deputada.

No âmbito da educação, o projeto 326/2023 é igualmente impactante. “Estamos falando de um adicional de R$ 40 milhões, direcionados principalmente para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e para a valorização dos profissionais da educação. Isso se traduz em melhor gestão financeira e, mais importante, no pagamento da segunda parcela do 13º salário dos nossos educadores”, explicou Cláudia de Jesus.

A sessão também foi marcada pela aprovação de reajustes salariais para servidores da Segurança Pública, abrangendo diversas categorias. “É um reconhecimento necessário e uma resposta às reivindicações históricas destes profissionais. Com isso, reforçamos o compromisso de valorizar aqueles que garantem a segurança do nosso estado”, destacou a deputada. A aprovação unânime e a presença de centenas de servidores da Segurança Pública durante a votação são testemunhos do apoio popular e político a essas iniciativas.

Texto: Cristiane Abreu I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO