Cláudia de Jesus fala de sua atuação parlamentar para lideranças de Ariquemes

A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou na manhã desta terça-feira (29) as solicitações parlamentares apresentadas, na reunião extraordinária realizada no último dia 16 de agosto, em um requerimento a ser encaminhado a empresa Azul sobre a redução de voos comerciais em Rondônia. O encontro foi realizado no Plenarinho 2 da Casa de Leis.

A reunião foi presidida pelo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado estadual Delegado Lucas (PP), e contou com a participação dos parlamentares Alex Redano (Republicanos), Dra Taíssa (PSC), Lebrinha (União Brasil) e Pedro Fernandes (PTB).

No encontro desta terça-feira foram aprovadas as pautas a serem incluídas no requerimento que será entregue à empresa Azul. Dentre elas estão: a apresentação de estudo sobre possível prestação de serviço por meio de aeronaves menores; a relação de cada voo cancelado e os motivos dos cancelamentos; o quantitativo de atraso e cancelamento dos demais estados; a quantidade de aeroportos que ficaram fechados por questões climáticas; a proposta de levar voos para o interior e o interesse de ampliar as bases no estado; a sugestão de aumento de voos; estudo técnico sobre o real motivo para a redução dos voos; além da criação de uma frente parlamentar em defesa dos aeroportos dos municípios de Rondônia.

Para o Delegado Lucas, o trabalho tem sido executado pela comissão com o intuito de defender o consumidor rondoniense. “Vamos trabalhando por mais desdobramentos para formarmos um grande movimento em defesa dos usuários deste serviço, pois a empresa Azul deixou claro que não é a demanda, mas sim os custos para operacionalizar em Rondônia”, destacou.

De acordo com Alex Redano, a comissão tem desempenhado um papel fundamental e a realização da reunião extraordinária com a presença do gerente de relações institucionais da Azul, Camilo Coelho, demonstra o compromisso da Alero com a sociedade. “Temos que parabenizar a atuação dos membros dessa comissão, pois é um tema que tem demonstrado muita preocupação em nossa população, a qual tem reduzido a oferta de voos em nosso estado”, acrescentou.

Lebrinha lembrou a união de esforços de todos os setores para que as demandas de voos possam crescer em Rondônia. “Fiquei feliz por sua atuação, deputado Delegado Lucas, e tenho a certeza que nossa bancada federal está se mobilizando também. Os argumentos das companhias aéreas foram muitos superficiais e nunca apresentaram uma justificativa plausível para esse corte no número de voos”, ressaltou.

Pedro Fernandes revelou que a condução do encontro com o representante da Azul foi muito produtiva para o esclarecimento do motivo para a redução da malha aérea em Rondônia. “O representante da Azul não estava se sentindo confortável pois eles não têm justificativa alguma. Isso apenas demonstra a viabilidade econômica que a empresa não está tendo em nosso estado e busca privilegiar outras regiões. Precisamos ter mais voos em nosso estado e essa interligação é necessária para atrair grandes empresas. Precisamos tratar esse assunto como prioridade”, afirmou.

Ao final, o deputado Delegado Lucas revelou que a Comissão de Defesa do Consumidor também passará a focar os trabalhos nos cancelamentos dos pacotes de voos da empresa 123 Milhas. “Vamos trazer aqui também os representantes dessa empresa que deixou muitas pessoas sem nenhum tipo de amparo. Queremos trazer essa demanda que tem provocado dor de cabeça a nossa população e saber como eles pretendem lidar com os consumidores que adquiriram os pacotes promocionais”, encerrou.

A próxima reunião da Comissão de Defesa do Consumidor será no dia 5 de setembro.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO