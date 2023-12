Cláudia de Jesus faz homenagem a policiais, advogados e a OAB Rondônia

Na última semana, o deputado estadual, Laerte Gomes (PSD), líder do governo na Assembleia Legislativa, esteve por dois dias no município de Machadinho D’Oeste, onde cumpriu agenda parlamentar e realizou várias ações com foco no setor produtivo da região.

Para iniciar seus compromissos, na quinta-feira (30), o deputado visitou o prefeito, Paulo da Remap, na sede da Prefeitura Municipal. Em seguida, na Câmara de Vereadores, o parlamentar se reuniu com a diretoria da Associação dos Agropecuaristas de Machadinho D’Oeste (AAMA).

No encontro, estiveram presentes o presidente da AAMA, Diego Paraty, o vice-presidente, Jair Nepomucino e o secretário da associação, Alberto Polaguinho. Também participaram da reunião, o prefeito Paulo da Remap, os vereadores, Clemente Alves, Gilmar Mega Modas, Reginaldo do Esporte e o sub-chefe de gabinete do deputado, Charles Gomes.

“Nessa reunião, tratamos da solicitação de uma emenda parlamentar de minha autoria, para que a Exposição Agropecuária de Machadinho D’Oeste, realizada pela AAMA, aconteça de portões abertos, proporcionando à toda população local e visitantes da região, o acesso livre às atrações do evento. Para isso, confirmei uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para que a festa tenha entrada gratuita para todos. É uma satisfação poder contribuir com esse grande evento onde acontece o tradicional rodeio e que movimenta economicamente o município com a geração de emprego e renda, além de valorizar a cultura rural do município”, explicou o deputado.

Ainda na quinta-feira, o deputado entregou um trator agrícola para a Associação dos Produtores Rurais Projeto Santa Maria l (ASPROCAF), sediada na MA-28, atendendo ao pedido do vereador, Gilmar Mega Modas. “Destinei recurso para a aquisição desse trator que será uma ferramenta valiosa para os membros da Asprocaf, potencializando a agricultura local, aumentando a produtividade, além de ser uma oportunidade de crescimento econômico para nosso produtor rural que poderá contar com mais eficiência no trabalho no campo”, enfatizou o deputado.

Durante a entrega do trator, estiveram presentes os vereadores, Gilmar Mega Modas, Clemente Alves, Reginaldo do Esporte, o presidente da Asprocaf, José Fernandes, o sub-chefe de gabinete e ex-prefeito de Vale do Paraíso, Charles Gomes, além de membros da associação.

Um trator também foi entregue (Foto: Assessoria parlamentar)

Em seguida, o deputado esteve na MC-6, onde fez a entrega da estrada que, através de emenda destinada pelo parlamentar, passou por obras de patrolamento e cascalhamento, conforme solicitação dos vereadores Clemente Alves, Gilmar Mega Modas, Reginaldo do Esporte e do prefeito, Paulo da Remap. Além da MC-6, foram atendidas a SME-6, a SME-5, SME-14, SME-11, SME-13, SME-15, Sucuri e T15.

“Foram cerca de 100 Km de estradas recuperadas para melhor atender o produtor que precisa contar com estradas de qualidade, para produzir e escoar sua produção, além de poder ir e vir com segurança. Estou muito satisfeito e contente com a qualidade da obra, uma execução direta da Prefeitura Municipal que contou com uma emenda de minha autoria no valor de R$ 850 mil. Aproveito para parabenizar o secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Flávio Paiva e toda sua equipe”, ressaltou o deputado.

Posteriormente, o parlamentar seguiu para a Associação de Produtores Rurais Rio Jatuarana (ASPRUJA), onde se reuniu com moradores da linha TB-14, estrada que, por meio de emenda destinada pelo deputado, também passou por obra de patrolamento e cascalhamento. “Além de inaugurarmos a recuperação da TB-14, também me comprometi a destinar recurso para aquisição de um trator agrícola para o ano de 2024”, informou Laerte Gomes.

Acompanharam o deputado, o prefeito, Paulo da Remap, os vereadores de base, o secretário de Obras e Serviços Públicos, Flávio Paiva, o presidente da Aspruja, Dórico Fernandes, Dra. Josiane Barbosa, representando a JB assessoria e o ex-prefeito de Vale do Paraíso, Charles Gomes.

Já no final do dia, o deputado Laerte Gomes participou de uma reunião com a diretoria da Associação Campo Novo e da Associação São Salvador, junto com seus respectivos presidentes, Cristóvão e Sidney. Na reunião, organizada pelo vereador Clemente Alves, foram tratados de assuntos como a destinação de emendas para aquisição de implementos agrícolas visando atender as demandas das duas entidades.

“Agradeço o carinho e recepção que tiveram comigo. Na oportunidade assumimos o compromisso de parceira com as associações para, juntos, trabalharmos pelo fortalecimento do setor produtivo e contribuir com as atividades em prol da agricultura familiar”, destacou o deputado.

Na sexta-feira (1), o parlamentar iniciou o dia contribuindo com o esporte local. Com recurso de emenda destinada pelo deputado, o Projeto Social Jovens Guerreiros, da Academia Família Márcio Frank recebeu 180 kimonos, 80 faixas e 140 folhas de tatame.

“Essa aquisição foi uma solicitação do vereador, Clemente Alves Batista. Quero agradecer o comprometimento do professor Bonifácio, pela dedicação em liderar e coordenar esse projeto que, certamente, enriquece a vida dos jovens e fortalece a estrutura social do município. Investir em programas como este, é promover a construção de um futuro mais promissor para os jovens atletas”, afirmou o parlamentar.

Dando continuidade às suas ações no município, o deputado esteve na T-15, setor Novo Oriente, para entregar a obra de patrolamento e cascalhamento total da linha. Também na T-15, atendendo um solicitação do ex-vereador, Eli Vaz (in memoriam), o deputado entregou uma ensiladeira para suprir as demandas da associação Asprotec.

“É isso que nos motiva e nos deixa feliz, trazer recurso para a aquisição de implementos agrícolas para fortalecer a agricultura familiar, colocamos recursos para recuperar estradas para nosso produtor rural poder escoar sua produção e ir e vir com segurança e qualidade”, destacou o deputado que estava acompanhado das lideranças que o representam no município e solicitam recursos para investimentos em Machadinho, além do secretário de Obras, Flávio Paiva.

Finalizando suas atividades no município, o deputado concedeu entrevista na Rádio MDO Machadinho D’Oeste, com o apresentador Marcos Aurélio,. Na ocasião, o deputado elencou e prestou contas de todas as ações realizadas no município. Após a entrevista o parlamentar visitou o seu amigo Neguinho, do Supermercado Bom Preço.

Por fim, o parlamentar se reuniu com a JB Assessoria e diretores das associações Terra Nossa, Asprac e Asprolajes. Na pauta da reunião, que também contou com a Dra. Josiane Barbosa, as associações apresentaram suas demandas, a necessidade de adquirir implementos agrícolas e discutiram políticas públicas para beneficiar as entidades rurais.

Da Associação Terra Nossa estavam presentes, Diego e João, da Associação Asprolajes, Deraldo e Iderlei, da Associação Asprac, Adenisvaldo e Roberto, além do vereador, Reginaldo do Esporte.

“Sem dúvida, foram dois dias muito produtivos. Tenho muito carinho por Machadinho D’Oeste e vamos continuar trabalhando por essa cidade pujante, investindo em melhorias para nossos produtores rurais, por estradas de qualidade, pelo fortalecimento desse município que, para nossa alegria, está em constante desenvolvimento. Agradeço o prefeito Paulo da Remap e nossos vereadores que nos acompanharam nesses dois dias com muito comprometimento e compromisso com a querida população de Machadinho D’Oeste”, concluiu o deputado.

Texto: Juliana Martins I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO