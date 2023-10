Cláudia de Jesus homenageia 40 anos da CUT

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) é formada por pessoas que ajudaram na construção dos últimos 40 anos de história e resistência em defesa dos operários do Brasil. Em Rondônia, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) com autorização do poder legislativo conseguiu fazer um tributo para lideranças que ajudaram na construção das últimas quatro décadas da organização.

A sessão solene foi no auditório da Assembleia Legislativa, na tarde desta segunda-feira (09). “Vivemos retrocessos e hoje a gente luta para manter nossas conquistas, pois estamos em outro momento importante da democracia de nosso país. E a CUT sempre lutou por isso, por democracia, por oportunidade, por dignidade do povo trabalhador. Me sinto muito honrada de homenagear essa entidade que representa muito para nosso país e Rondônia”, declarou a deputada.

No evento estavam autoridades públicas e lideranças do movimento sindical. “É a maior Central de Trabalhadores da América Latina. É a 5ª maior do mundo e por isso tem fortalecido a luta dos trabalhadores em todo o país”, pontuou Lionilda Simão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintero).

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

“A luta dos trabalhadores foi muito criminalizada. É importante estarmos dentro dessa Casa de Leis, um dos poderes que constitui esse estado, falando na representatividade da CUT e da luta sindical”, comentou Rosemberg do Nascimento Pereira, Superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Tereza Janete Córdova Santos da Superintendência Regional do Trabalho mencionou que o trabalho da repartição pública é de fiscalizar e assegurar direitos para os cidadãos. “Estamos em vários projetos de cidadania e vários municípios levando as ações do Ministério do Trabalho para todos”.

“Esse momento não é apenas de celebrar o passado, mas de renovar nosso compromisso com o futuro. A força da democracia reside na capacidade de garantir a voz das pessoas”, comentou Caroline Pontes, representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia (OAB/RO).

O procurador chefe do Ministério Público do Trabalho, Lucas Barbosa Brum, lembrou violações atuais aos direitos dos trabalhadores e das tentativas de criminalizar os movimentos de luta social. “Somente com união, somente com movimento coletivo, somente pela estrutura sindical de verdade com financiamento próprio e suficiente é que vamos ter conquistas no mundo do trabalho”. “Tentou-se vilipendia a CUT, criminalizar, achincalhar as entidades de classe. Temos que mudar e caminhar para novas conquistas”, comentou Elizio Pereira, Defensor Público do Estado.

“Queremos que o brasileiro tenha trabalho, um salário digno, direitos e possa viver bem com sua família e aproveitar o fruto do seu trabalho”, pontuou Elzilene do Nascimento Pereira, presidente da CUT em Rondônia. Ela também lembrou de de lideranças importantes com histórico de luta na CUT, que foram homenageados com Votos de Louro: Sebastião Soares de Melo e Eduardo Valverde (ambo in memoriam), José Cícero Alves, Jorge Alfredo Streit, Wilson Pereira Lopes, Maria Santiago de Lima, José Wildes de Brito, Itamar dos Santos Ferreira, Edirceu JOnas de Almeida, Nereu José Klosinski, Cleiton dos Santos Silva.

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

CUT DE RONDÔNIA

Com o objetivo de contruir uma organização que pudesse promover a unidade das categorias, em 28 de agosto de 1983, foi realizado o Primeiro Congresso da Classe Trabalhadora, em Praia Grande, São Paulo, onde foi criada a Central Única dos Trabalhadores. Neste evento, Rondônia esteve representada por trabalhadores do movimento sindical, os senhores Sebastião Soares de Melo, José Cícero Alves e Carlos Roberto Lima.

A Central Única dos Trabalhadores – CUT se tornou a maior Central Sindical da América latina e a 5° maior do Mundo. Além da representação nacional, criou representações nos Estados. Em Rondônia, em meados de janeiro de 1984 criou-se o departamento rural da CUT/RO na cidade de Ji-Paraná, que tinha como representante legal o Senhor Sebastião Soares de Melo.

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Em 1985 em seu 1° Congresso Extraordinário, assumiu como Presidente da Central Única dos Trabalhadores do Estado de Rondônia, Eduardo Valverde Araújo Alves, de lá para cá passaram personalidades importantes pela Presidência desta Central que contribuíram para o fortalecimento dos ramos e avanços da classe trabalhadora. Atualmente, a Central Única dos Trabalhadores – CUT/RO é presidida por uma mulher rural negra, Elzilene do Nascimento Pereira, que está no cumprimento de seu segundo mandato.

A Central Única dos Trabalhadores – CUT, trata-se de uma ferramenta essencial para a defesa de melhores condições de trabalho, por direitos e políticas públicas para trabalhadores e trabalhadoras. A CUT está comprometida com o diálogo permanente com os setores e na retomada de conquistas da classe trabalhadora. Continua firme no propósito de ser uma organização de trabalhadores e trabalhadoras livre, autônoma e classista.

Texto: Francisco Costa / Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO