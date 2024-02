Cláudia de Jesus investe R$ 1,5 milhão para agentes de saúde de Ji-Paraná

O distrito de Rio Pardo, zona rural de Porto Velho, será contemplado com uma caminhonete para auxiliar o setor de endemias, que atua na prevenção, controle e erradicação de doenças transmitidas por vetores. A aquisição do veículo vai ser feita por meio de recurso parlamentar no valor de R$ 330 mil, repassados pelo deputado Delegado Lucas (PP).

Segundo o deputado, o repasse dessa emenda é um comprometimento com a saúde riopardense e, além de fortalecer a infraestrutura do setor de endemias, a chegada da caminhonete irá auxiliar o desenvolvimento de estratégias preventivas na área da saúde.

“A importância do setor de endemias é inquestionável, uma vez que desempenha um papel crucial na preservação da saúde pública. Com a nova caminhonete, os profissionais terão um suporte mais eficiente para realizar inspeções, monitoramento e intervenções necessárias no controle de doenças transmitidas por mosquitos, como o aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya”, ressalta Lucas.

A emenda de R$ 330 mil foi liberada pelo poder executivo estadual e repassada à prefeitura de Porto Velho, que vai ficar responsável pela gestão e aquisição de uma caminhonete 4×4 para atender o distrito nos próximos meses.

Rio Pardo

O distrito é lar de aproximadamente 10 mil habitantes e fica a 160 quilômetros de Porto Velho. A principal atividade econômica em Rio Pardo é a agropecuária. Tanto os proprietários quanto os pequenos agricultores adotam práticas que envolvem a criação de animais bovinos, mantendo rebanhos em suas propriedades.

A venda do gado abastece frigoríficos locais e externos, atendendo à demanda da população e de outros compradores, incluindo a comercialização de leite.

Texto: Jônatas Luiz/ Assessoria parlamentar

Foto: SMC Prefeitura de Porto Velho

Fonte: Assembleia Legislativa de RO