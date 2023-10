Cláudia de Jesus mantém diálogo com prefeito de Ji-Paraná sobre investimentos públicos

A cidade de Governador Jorge Teixeira recebeu na manhã desta sexta-feira (20) um aparelho de raio-x para a Unidade Mista de Saúde Marenice Bispo Guimarães. A aquisição foi feita por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 90 mil pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota).

A entrega do novo equipamento foi feita pelo vereador Jaime Manfré (Republicanos), o qual representou o deputado Marcelo Cruz, e contou a participação do prefeito de Governador Jorge Teixeira, Gilmar Tomaz (PP).

O novo equipamento de raio-x oferecerá um diagnóstico rápido e uma tomada de decisão precisa para a equipe multiprofissional, quanto à conduta a ser adotada, seja de procedimento cirúrgico ou internação. “A cada dia a gente planta uma semente para que ela cresça e possa se desenvolver. Agradeço a parceria com o nosso prefeito e também com o deputado Marcelo Cruz, que abraçou a nossa ideia de investir na saúde do nosso município”, frisou Jaime Manfré.

Solenidade ocorreu na Unidade Mista de Saúde Marenice Bispo Guimarães (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Para o prefeito Gilmar Tomaz, o investimento chegou em bom momento para o município. “Parabenizo o vereador Jaime por esse pedido junto ao deputado Marcelo Cruz, o qual não mediu esforços para atender a cidade de Governador Jorge Teixeira. Aproveito também para dizer que nossa população está bem servida, pois a modernidade nos ajuda a oferecer uma melhor qualidade de atendimento em nossa saúde”, destacou.

Para o técnico em radiologia da Unidade Mista de Saúde Marenice Bispo Guimarães, Reginaldo Ribeiro Machado, o novo equipamento chega para fortalecer as ações de saúde do município. “Agradeço o deputado Marcelo Cruz por essa aquisição que trará benefícios para nossa população para um diagnóstico rápido e preciso dos pacientes”, disse.

Emenda do deputado estadual Marcelo Cruz contribuiu para a compra de equipamento (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Já para o morador do município, Nilson Pereira da Silva, o novo equipamento terá mais praticidade para atender e diagnosticar os pacientes. “É uma ótima indicação e só temos a agradecer esta emenda destinada pelo deputado Marcelo Cruz que demonstrou compromisso e irá contribuir bastante com a saúde do nosso município”, encerrou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO