Cláudia de Jesus propõe criação de frente em defesa da transposição de servidores para a União

Em uma iniciativa voltada para atender às necessidades do banco de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron), a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) apresentou uma indicação parlamentar ao Governo do Estado com a proposta de realizar campanhas de doação de sangue nos órgãos públicos estaduais e municipais, visando complementar e repor o estoque sanguíneo da fundação.

Neste período de férias e faltando poucos dias para o Carnaval muitas famílias se deslocam para outras localidades para aproveitar as datas, com isso, é fundamental a manutenção do estoque de bolsas de sangue para atender às demandas de hospitais do Estado. “É necessário que as pessoas se solidarizem com o ato de doar, que pode ajudar a salvar vidas”, destacou a deputada.

A doação de sangue não é somente essencial nesses períodos, mas sim durante todo o ano, pois além de situações de emergência também é importante para tratamentos de longo prazo. “A doação de sangue é um ato de solidariedade que salva vidas. Nossa proposta visa não apenas atender às necessidades imediatas, e sim garantir um estoque estável de sangue, contribuindo diretamente para a saúde e bem-estar de nossa população. É hora de unirmos esforços e fazer a diferença na preservação de vidas”, expressou a parlamentar.

Texto: Rosa Rodrigues / Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO