Cláudia de Jesus questiona Sesau sobre falta de exames de tomografia e ressonância

O último fim de semana em São Miguel do Guaporé foi marcado por uma atmosfera vibrante e competitiva, graças à realização da 6ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross 2023. Esse importante evento esportivo, além de destacar-se pela adrenalina e emoção, contou com um apoio significativo do deputado Ismael Crispin, um nome já associado ao incentivo ao esporte no estado de Rondônia.

A realização do campeonato, uma iniciativa da Superintendência Estadual de Turismo e com a colaboração efetiva da Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (LIMERO), encontrou um pilar fundamental na figura do deputado Ismael Crispin. Por meio de um apoio cultural e de uma emenda no valor de R$ 10 mil, o parlamentar desempenhou um papel crucial para a viabilidade e o sucesso do evento.

O envolvimento do deputado Ismael Crispin, no entanto, ultrapassou a esfera financeira. Sua presença ativa durante todo o campeonato demonstrou não só apoio, mas também um genuíno interesse pelo desenvolvimento do esporte e pela valorização dos talentos. “É uma honra receber e participar de um evento desta magnitude. Eventos esportivos deste nível não apenas demonstram o talento dos nossos atletas, mas também servem como impulsionadores da economia local,” afirmou Crispin, ressaltando o impacto abrangente que tais iniciativas podem ter.

O evento não somente proporcionou uma plataforma para que atletas de motocross demonstrassem suas habilidades, mas também gerou um movimento significativo na economia da cidade. O aumento de visitantes e entusiastas do esporte refletiu positivamente no comércio local, desde pequenos negócios até a hotelaria, destacando como eventos esportivos podem ser catalisadores de desenvolvimento econômico.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Foto: Jiuliano Salim I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO