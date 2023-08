Cláudia de Jesus realiza audiência pública com povos tradicionais em Costa Marques

Em mais uma ação de fomento à educação e profissionalização do cidadão rondoniense, a Deputada Estadual Gislaine Lebrinha (UNIÃO), solicitou ao Governo de Rondônia, através da Indicação de nº 951 de 2023, a oferta de cursos de Manutenção de Máquinas Agrícolas, Ajustador Mecânico e Mecânico de Motores à Diesel para o município de São Francisco do Guaporé/RO.

O governo atendeu o pedido com agilidade e disponibilizou no dia 08 de agosto, inscrições para os três cursos presenciais no município. Os cursos estão sendo ofertados pelo programa do Instituto do Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (IDEP), por meio do programa “Escola Móvel de Máquinas Agrícolas”.

“Estamos garantindo oportunidade de emprego e renda para a população e o governador Cel. Marcos Rocha, através da presidente do IDEP Adir Josefa e da diretora pedagógica, Sylvana Ventura, está comprometido com a importância de ações de qualificação, e atendendo nossos pedidos quanto a educação e profissionalização efetiva, não apenas em São Francisco do Guaporé/RO, mas em todo o estado de Rondônia”, destaca a Lebrinha.

Cursos e inscrições

As inscrições serão realizadas de forma virtual e as aulas serão presenciais com 20 vagas, mais cadastro reserva para cada curso. A escolaridade mínima exigida é do Ensino Fundamental Incompleto.

As aulas serão realizadas na Escola Móvel de Máquinas Agrícolas, localizada no Município de São Francisco do Guaporé/RO; Avenida Tancredo Neves, 2809 – Cidade Baixa, Cep: 76.935-000.

Para realizar as inscrições os participantes precisam registrar um e-mail no formulário de cadastro. (Requisito obrigatório).

Para realizar a inscrição será necessário anexar um arquivo único com os seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento (não pode ser CNH), CPF, comprovante de residência.

Para o curso de Manutenção de Máquinas Agrícolas se inscreva aqui: CLIQUE AQUI

Para o curso de Ajustador Mecânico se inscreva aqui: CLIQUE AQUI

Para o curso de Mecânico e Motores à Diesel se inscreva aqui: CLIQUE AQUI

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: IDEP

Fonte: Assembleia Legislativa de RO