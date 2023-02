Cláudia de Jesus recebe cientista que investiga substâncias de plantas com potencial contra câncer

Durante cumprimento de agenda junto ao governador Cel. Marcos Rocha (União Brasil), na última quinta-feira (23), a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) apresentou algumas demandas para a região de Guajará-Mirim. Dentre os pedidos estão a instalação de uma residência do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) no município, recuperação do trecho da BR 421 do quilômetro 105 até o 170, em Campo Novo de Rondônia, além da implantação do Projeto Saúde Cidadã, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), em Guajará-Mirim.

Outro pedido da parlamentar trata sobre a necessidade de incentivo fiscal que reduza o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – o ICMS – sobre a venda de gado para outros estados. “Rondônia tem mais e 110 mil propriedades rurais com exploração agropecuária, segundo dados do Programa de Cadastro Agropecuário da Idaron”, pontuou Dra. Taíssa.

A deputada é enfática ao defender a redução, pois segundo ela, isso beneficiará toda cadeia produtiva, principalmente o pequeno produtor, além de aumentar o poder de negociação do pecuarista rondoniense em comparação a outros estados, mantendo a pecuária no mercado forte e competitivo em termo de preço, o que pode atrair novos compradores. “Essa propositura é imprescindível, considerando que o aumento da alíquota, se for mantido em 12%, os pecuaristas já temem um colapso no setor em Rondônia. Precisamos nos sensibilizar com o clamor daqueles que contribuem significativamente com o PIB do estado de Rondônia”, concluiu.

Texto e foto: Assessoria parlamentar