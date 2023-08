Cláudia de Jesus refuta ataques contra sua atuação parlamentar

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), esclarece que vem sendo alvo de ataques mentirosos e notícias falsas produzidas por determinados veículos de comunicação vinculados à extrema-direita, com objetivo claro de manchar sua honra e trajetória pessoal e política.

Por isso, afirma que sempre agiu na vida pública com transparência e respeitando a liberdade de imprensa e expressão. E entende que o jornalismo profissional e que atua com responsabilidade, precisa ouvir todos os lados de uma história para informar a sociedade de forma correta. Quem não adota esses métodos, pode incorrer em violações e ser alvo de ações judiciais por calúnia, difamação, entre outros crimes. Nenhum veículo de comunicação procurou a deputada ou suas equipes para esclarecer qualquer boato ou informação, antes de fazer publicações irresponsáveis e produzir fake news.

Portanto, a Marcha das Margaridas é organizada pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Federações de Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar e Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar – CONTAG e outras 16 organizações. Conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal (CEF), Conselho Nacional do SESI, do Sebrae e do Governo Federal. O evento representa a luta das mulheres por direitos e homenageia a líder sindical Margarida Maria Alves que defendia o combate à pobreza, a erradicação da fome, fim da violência sexista e que foi morta de maneira bárbara e cruel.

De Rondônia participaram na edição de 2023, mais de 500 mulheres do campo e da cidade, que se somaram com mais de 100 mil mulheres do país inteiro e de 53 nações. Neste ano, com apoio do presidente Lula, a Marcha das Margaridas fez várias conquistas para mulheres que moram nas zonas urbanas e rurais de todo o Brasil. Políticas públicas que nos últimos quatro anos foram abandonadas e não receberam investimentos. Todos os recursos feitos na Marcha foram para garantir direitos sociais retirados das mulheres. O que estão querendo fazer é criminalizar os movimentos sociais e difundir discurso de ódio.

A verdade é que estão querendo manchar a reputação de Cláudia de Jesus, por ser mulher, trabalhadora rural, apoiar o presidente Lula, ser do Partido dos Trabalhadores. Os ataques acontecem porque a deputada Cláudia, defende os povos em vulnerabilidade social, os trabalhadores e trabalhadoras rurais e sempre cobrou responsabilidades dos governos e o bom uso do dinheiro público. As inverdades propagadas contra a deputada, podem ser consideradas preconceituosas, misóginas, sexistas, machistas e deverão ser alvo de representação judicial.

Por isso, a deputada refuta e repudia qualquer ataque contra sua trajetória política. Cláudia de Jesus afirma que seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), em Porto Velho, e no escritório de representação em Ji-Paraná, estão de portas abertas para todo cidadão e que vai continuar trabalhando junto com a população, pela Rondônia que sonhamos, com qualidade de vida para todos.

Texto/Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO