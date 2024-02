Cláudia de Jesus repassa emenda para saúde de Ouro Preto do Oeste

O deputado estadual Edevaldo Neves (Patriota) realizou uma visita ao município de Vilhena, em Rondônia, onde demonstrou seu compromisso em impulsionar o desenvolvimento agrícola na região. Durante sua estadia, o parlamentar percorreu diversas associações de produtores rurais, onde anunciou sua intenção de destinar emendas para fortalecer o setor agrícola local.

Edevaldo Neves destacou sua total disponibilidade para contribuir com a agricultura não apenas em Vilhena, mas em todo o estado de Rondônia. Sua visita foi marcada por diálogos produtivos com líderes locais e representantes da comunidade agrícola, visando entender as necessidades específicas e buscar soluções que impulsionem o desenvolvimento sustentável da região.

O compromisso do deputado com a agricultura reflete sua visão de promover o crescimento econômico e social de Rondônia, reconhecendo a importância vital do setor agrícola para a prosperidade do estado. Sua iniciativa de destinar emendas para fortalecer a agricultura demonstra um esforço concreto para apoiar os produtores rurais e impulsionar a economia.

O parlamentar Edevaldo Neves busca busca construir parcerias sólidas e implementar medidas eficazes que beneficiem não apenas Vilhena, mas todo o estado de Rondônia, promovendo um futuro mais próspero e sustentável para a todo o estado.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO