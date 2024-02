Cláudia de Jesus repassa recursos para saúde de Candeias do Jamari

No último final de semana, o deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia , Laerte Gomes, cumpriu agenda parlamentar nos municípios de Ouro Preto do Oeste, Alvorada do Oeste e Urupá. Na manhã de sexta-feira (2), dando início à programação, Laerte Gomes participou de uma entrevista na Rádio Rondônia Ouro Preto, ao programa apresentado pelos radialistas Willian Soares e Valério Pessoa.

Na oportunidade, o deputado falou sobre suas ações voltadas ao município de Ouro Preto do Oeste, em parceria com o prefeito, Alex Testoni e o governador, coronel Marcos Rocha. “Em especial, sobre os recursos que iremos destinar em 2024, para melhorias na infraestrutura e na saúde no município”, enfatizou o deputado.

No compromisso, acompanharam o deputado a vereadora Rosária Helena, o vereador, Robinho, o vice-prefeito, Dr. Peragibe, o empresário, Adiel Andrade, o ex-vereador, Edis Farias, seu filho, Flávio Farias, dentre outras lideranças municipais.

Posteriormente, acompanhado do vereador Robinho, do ex-prefeito de Vale do Paraíso, Charles Gomes, do chefe de gabinete, Gilberto Pinto Moretto, o deputado visitou mototaxistas que solicitam um curso de formação específico para a categoria. “E após ouvi-los, prontamente, contatei o diretor do Detran, Léo Morais, o qual nos orientou a redigir um ofício para solicitar o atendimento. Nosso compromisso consiste em dialogar com todas as categorias, visando contribuir para a melhoria na prestação de serviços”, informou Laerte.

Ainda em Ouro Preto do Oeste, o deputado também visitou a Ciretran do município. Acompanhado da presidente da Câmara Municipal, Rosária Helena, o parlamentar foi recebido pelo diretor do órgão do Detran em Ouro Preto do Oeste, Antônio José Costa Campos. “Lá, pudemos ouvir as demandas do órgão e dialogar com os servidores. Visitamos também a Secretaria Regional de Governo, onde fomos recebidos pela secretária, Nayara Lúcia, que explicou as ações do governador Marcos Rocha na região de Ouro Preto d’Oeste. Aproveitando a estadia no município, visitei meu amigo Adiel Andrade, com que conversamos sobre infraestrutura, investimentos e política na grande Ouro Preto d’Oeste”, destacou Laerte Gomes.

Alvorada do Oeste

Já em Alvorada do Oeste, o deputado se reuniu com assessores e lideranças políticas locais, incluindo o presidente da Câmara Municipal, vereador Biriba, os vereadores, Neguinho de Tancredopólis, Mailson, ex-prefeito Raniery Luiz Fabri, Geovani da Emater, dentre outras lideranças políticas.

“Durante uma agradável reunião na casa do nosso, Eduardo Fabres, discutimos os rumos das eleições locais de 2024, abordamos a nominata de vereadores e também tratamos da pré-candidatura a prefeito. Com certeza, novidades estão por vir”, citou o deputado.

Laerte Gomes também concedeu entrevista à Rádio Antena Hits 98,3. Acompanhado de várias lideranças políticas locais, Laerte Gomes comentou sobre suas ações em prol de Alvorada do Oeste.

“Foi uma oportunidade para falarmos sobre nosso trabalho, em especial, os investimentos que destinamos para Alvorada, principalmente ao setor produtivo, além de mencionarmos nossos projetos na Assembleia Legislativa. Aproveito para expressar minha gratidão ao proprietário do grupo Antena Hits, Dirceu Fernandes e a toda equipe pelo carinho e atenção”, ressaltou o deputado.

Laerte Gomes cumpriu agenda pelo interior do estado (Foto: Assessoria parlamentar)

Urupá

No sábado (3), no município de Urupá, Laerte Gomes esteve na Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha T-11 (Aspronze). Acompanhado do prefeito Célio Lang, da primeira dama e secretária de Assistência Social, Célia Lang, o parlamentar fez a entrega de uma ensiladeira para atender as demandas da Aspronze.

“É uma grande satisfação honrar com nosso compromisso de poder usar nosso mandato em favor do desenvolvimento e o fortalecimento da agricultura familiar. Trabalhar em prol do setor produtivo rondoniense é, sem dúvidas, uma das nossas principais bandeiras, e contribuir com esse setor em vários municípios que nos apresentam suas demandas, é com certeza, algo que nos estimula a ir cada vez mais longe”, enfatizou o deputado.

O parlamentar, em seguida, esteve na Associação dos Produtores Rurais e Agropecuária Nova Esperança, localizada na Linha 15 C. No local, Laerte Gomes fez a entrega de mais uma ensiladeira.

“Ao lado do presidente da associação, Elias Rodrigues, de agricultores locais, do prefeito Célio Lang, acompanhado pela primeira dama, Célia Lang, além de diversas lideranças municipais, tivemos a oportunidade de falar sobre a importância de investir no homem do campo, reconhecendo que este investimento, representa um compromisso com o futuro de Rondônia. Também destacamos a parceria entre a administração local e as comunidades rurais, consolidando a visão de um desenvolvimento sustentável e próspero para o município”, disse Laerte.

Posteriormente, no distrito de Primavera, município de Urupá, o deputado esteve na Associação Urupaense Organizada para Ajuda Mútua – Linha C 03, onde também fez a entrega de outra ensiladeira.

“O maquinário auxiliará os agricultores, aumentando a produtividade e assegurando uma reserva de alimentos de qualidade para o rebanho, especialmente durante períodos de escassez”, afirmou o deputado que, na ocasião, contou com a presença do presidente da associação, Evandro Damaceno da Costa, produtores rurais locais, prefeito, Célio Lang, primeira dama, Célia Lang, além de outras lideranças de Urupá.

Em seguida, ainda no município, o deputado entregou uma carreta basculante durante almoço realizado na Associação dos Produtores Rurais Martin Pescador II. Estavam presentes o presidente da associação, Alex José Perone, juntamente com produtores rurais, prefeito Célio Lang, sua esposa, Célia Lang e lideranças do município.

“Como parlamentar, reitero meu compromisso em contribuir para o progresso do homem do campo. A entrega desta carreta basculante é apenas uma das iniciativas que visam fortalecer a agricultura e melhorar as condições de trabalho dos produtores rurais no município de Urupá, assim como, nos municípios que visitamos neste final de semana para, também, reafirmar nosso compromisso com o setor produtivo de Rondônia”, concluiu Laerte Gomes.

