Cláudia de Jesus requer concessão de Voto de Louvor à CUT por 40 anos de lutas e conquistas

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), é o autor do Projeto de Lei nº 177/2023, que institui o Dia Estadual da Advocacia Jovem, o qual será celebrado anualmente no dia 23 de setembro, passando a integrar o calendário oficial do estado de Rondônia. O projeto foi apresentado e aprovado na última quinta-feira (24) na sessão itinerante realizada na 4ª Agroshow, em Machadinho do Oeste.

O objetivo da celebração é reconhecer e valorizar o trabalho realizado pelo jovem advogado junto à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO).

“A classe advocatícia conta com um amplo aparato em todo estado para atender os advogados em início de carreira, visto que são desafiadores os desafios enfrentados pelos jovens profissionais para alcançar a tão esperada estabilidade profissional”, destacou o parlamentar.

A data de 23 de setembro foi escolhida em virtude de ter sido publicada na mesma data em 2019 a Lei nº 13.875, que permite que os jovens advogados com três anos de inscrição na OAB possam participar da eleição para o Conselho Seccional da OAB-RO.

“Esta é uma forma de incentivar e impulsionar o desenvolvimento profissional desses jovens advogados que são indispensáveis à administração da justiça, fortalecendo a luta pela defesa das prerrogativas”, acrescentou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO