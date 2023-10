Cláudia de Jesus solicita apoio da bancada federal para PEC da transposição

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) pediu apoio da bancada federal na votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) nº. 47/2018, que tramita na Câmara Federal. A parlamentar visitará os gabinetes de todos os oito deputados federais de Rondônia em Brasília (DF).

No dia 23 de outubro foi realizado uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), promovida pela deputada com apoio do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado (Sintero), demais movimentos sociais, sindicatos, parlamentares, funcionários públicos, para debater a transposição de servidores do ex-território federal de Rondônia para o quadro da União.

“Através da audiência pública que realizamos, tiramos como encaminhamento fazer gestão junto aos deputados federais, para que essa PEC possa ser aprovada na Câmara Federal. Passamos nos gabinetes, protocolamos requerimentos, pedimos apoio de cada parlamentar nosso para acompanhar esse trâmite, para que os servidores do ex-território federal possam ser beneficiados”, disse Cláudia de Jesus.

De acordo com a deputada, será elaborado um projeto de lei na Assembleia Legislativa criando uma Frente Parlamentar para apoiar a PEC. “Entendemos o quanto é importante para os servidores a aprovação da PEC e a economia que vai gerar nos cofres públicos do governo estadual. E nossos servidores serão contemplados com benefícios, já que tanto contribuíram com o desenvolvimento de Rondônia”, disse.

Texto: Francisco Costa / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO