Cláudia de Jesus solicita esclarecimentos sobre suspensão da construção do Heuro

Em meio a preocupações crescentes em relação à construção do Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia (Heuro) em Porto Velho, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) apresentou um requerimento à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) em busca de informações e ações concretas diante da suspensão da obra devido à cassação da licença do Consórcio Vigor Turé.

Cláudia de Jesus tem recebido diversas denúncias em seu gabinete relacionadas à construção do Heuro, o que aumenta a importância de esclarecer as circunstâncias que levaram à suspensão da obra e as medidas que estão sendo tomadas para garantir que ela seja retomada o mais breve possível. “Estamos diante de um projeto essencial para a saúde pública em nosso estado. É crucial que tenhamos clareza sobre os motivos da suspensão da construção e as medidas que estão sendo tomadas para resolver esse impasse”, declarou a deputada.

No requerimento, Cláudia de Jesus solicita à Sesau informações para entender a situação atual do Heuro. Primeiramente, ela questiona se a secretaria foi devidamente informada sobre o processo de cassação da licença pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) de Porto Velho. Além disso, ela busca esclarecimentos sobre se a construção do novo hospital está de fato suspensa, quais medidas o governo do estado está tomando em resposta à cassação da licença e qual é o prazo definido pelo executivo estadual para a retomada das obras tão necessárias.

O Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia é uma obra de grande relevância para a população, planejada para contar com uma estrutura composta por 399 leitos, um centro cirúrgico equipado com nove salas e 15 leitos, incluindo cinco salas de hemodinâmica, além de 64 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Texto: Cristiane Abreu / Assessoria parlamentar.

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO