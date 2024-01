Cláudia de Jesus solicita manutenção em equipamentos de raio-x no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Mais de 430 famílias de produtores de pequenas propriedades rurais serão beneficiadas com a entrega de uma retroescavadeira destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). A máquina atenderá demandas das associações rurais Asprafama, Aspraviva, Asprama e Menina Vanessa, nos Assentamentos Maranatá e Zé Bentão, no município de Chupinguaia. Para a aquisição do equipamento, o deputado destinou R$ 520 mil, a pedido do vereador Alicate, representante dos produtores da região.

A entrega da retroescavadeira ocorreu no último final de semana, numa grande festa no Assentamento Maranatá, com a presença de mais de 200 produtores que participaram, junto com o deputado Ezequiel, de um culto de agradecimento. E a chegada do equipamento foi tratada pelos produtores como a realização de um sonho. O evento contou com a presença da prefeita Sheila Mosso e do diretor de políticas agrícolas da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Wiveslando Neiva, filho do deputado.Ezequiel Neiva, que relembrou a visita aos assentamentos no último ano acompanhado do vereador Alicate, onde foi apresentada a demanda de uma retroescavadeira como a maior necessidade dos produtores da região. “Fiquei sensibilizado com a dificuldade dos produtores. Firmei o compromisso com o vereador e hoje estamos aqui celebrando a chegada desse equipamento importantíssimo para os trabalhos no setor rural”, explicou o parlamentar.

Wiveslando Neiva destacou o trabalho que o deputado estadual tem realizado para fortalecer a agricultura familiar nos municípios. “Temos um carinho muito grande pela agricultura familiar. Hoje tenho a oportunidade de atuar nessa área, dentro da Seagri, desenvolvendo ações para fortalecer cada vez mais o homem do campo”, disse.

O vereador Alicate se mostrou emocionado durante a entrega da retroescavadeira. Disse que o equipamento é a realização de um sonho para todos os produtores da região. Alicate falou sobre a importância da máquina nos trabalhos de curral, melhoria das entradas das propriedades, construção de passagens para o gado, recuperação de pontes nas estradas entre outras atividades que pode ser desenvolvidas pelo equipamento.

A prefeita Sheila agradeceu ao deputado pelos investimentos que o parlamentar tem destinado para o município. Afirmou que o vereador Alicate representante à altura das associações rurais nos assentamentos, porque ele é do campo e entende as necessidades dos produtores.

Texto e foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO