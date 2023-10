Cláudia de Jesus solicita parceria para recuperação da ponte sobre o rio Riachuelo em Presidente Médici

O deputado estadual Jean Oliveira (MDB) esteve presente, na segunda-feira (2), na abertura do curso de Ictiopatologia das espécies cultivadas em Rondônia, realizado na Universidade Federal de Rondônia (UNIR) em Rolim de Moura.

O curso, destinado aos técnicos da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater), ocorre entre os dias 2 e 6 de outubro. Ele aborda o estudo das doenças dos peixes e integra o Programa Peixe Saudável, iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). Para o deputado Jean Oliveira, a iniciativa é fundamental para incentivar a piscicultura no estado, segmento que tem apresentado notável crescimento.

“O governador coronel Marcos Rocha está de parabéns por expandir a capacitação em Ictiopatologia aos técnicos da Emater, permitindo que as orientações alcancem nossos produtores. Isso contribui para consolidar Rondônia como um dos principais produtores de peixes em cativeiro”, destacou.

Técnicos da Emater (Foto: Marcel Souza / Assessoria parlamentar)

O gerente regional da Emater da região da Zona da Mata, Paulo Henrique, sublinhou a importância desse alinhamento para o desenvolvimento e expansão da piscicultura em todo o estado. “Rondônia segue em ascensão. Tanto o deputado Jean Oliveira quanto o governador Marcos Rocha têm incentivado os produtores e promovido diversas ações benéficas para o setor”, concluiu.

Fonte: Assembleia Legislativa de RO