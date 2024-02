Cláudia de Jesus solicita programa Rondônia Cidadã para 27 cidades

Moradores de vinte e sete cidades de Rondônia terão acesso à serviços de cidadania, educação, prevenção, saúde, beleza, lazer e muitos outros. Foi a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) que solicitou do governo estadual a realização das atividades do programa “Rondônia Cidadã” nessas localidades. A parlamentar disse que é importante que a população receba orientações também sobre meio ambiente, segurança alimentar e nutricional, reciclagem, uso das tecnologias e combate às endemias.

“Quando levamos políticas públicas para mais perto das pessoas, isso ajuda no bem-estar de todos. A nossa ideia é que esses atendimentos beneficiem famílias sem condições financeiras e em situação de vulnerabilidade social”, disse Cláudia de Jesus. A solicitação foi encaminhada para a Casa Civil e Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS). Na indicação parlamentar, a deputada deixa claro que é necessário ampliar por meio do programa, vacinações para todos os públicos com objetivo de manter o controle, eliminação de doenças provocadas por vírus bactérias e como medida preventiva às endemias e pandemias.

Parlamentar solicitou a inclusão do programa em diversos diversas localidades (Foto: Assessoria parlamentar)

Com a participação de entidades parceiras, o Rondônia Cidadã acontece há cinco anos. Em seu pedido, Cláudia de Jesus solicitou execução do programa nos distritos de União Bandeirantes e Baixo Madeira na Capital e nas cidades de Ji-Paraná, Nova Mamoré, Alvorada do Oeste, Vale do Anari, Ministro Andreazza, Castanheiras, Jorge Teixeira, Jaru, Presidente Médici, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Paraíso, Corumbiara, Alto Paraíso, Costa Marques, Pimenteiras do Oeste, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Cabixi, Alto Alegre dos Parecis, Machadinho do Oeste.

Texto: Francisco Costa I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO