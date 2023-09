Cláudia de Jesus solicita recuperação da RO-010 entre o Distrito de Tarilândia e Mirante da Serra

Dados recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) colocam São Miguel do Guaporé como o 2º maior produtor de café no ranking nacional. Atrás desse sucesso, está o trabalho incansável dos produtores rurais e também o apoio contínuo do deputado Ismael Crispin à agricultura familiar.

Segundo Ismael Crispin, São Miguel do Guaporé tem se destacado como um modelo a ser seguido. Com uma produção de 44 mil toneladas, a cidade representa um caso de sucesso que exemplifica o potencial da agricultura familiar em Rondônia. “Estou imensamente orgulhoso do que conseguimos realizar em São Miguel do Guaporé. É uma vitória não apenas para a cidade, mas para todo o estado e para a agricultura familiar. Hoje celebramos principalmente, a força dos nossos produtores rurais”, celebra Crispin.

Na oportunidade, o parlamentar apontou que têm trabalhado arduamente para incentivar a agricultura familiar, destinando recursos significativos para a aquisição de implementos agrícolas. “Esses recursos são catalisadores para o crescimento e o aumento da produtividade. A agricultura familiar tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso estado e temos o dever de continuar investindo e apoiando os pequenos agricultores. Isso é apenas o começo”, disse.

O IBGE mostrou um crescimento de 24,1% na produção de café em Rondônia entre 2021 e 2022, passando de 162 mil toneladas para 201 mil toneladas. O estado contribui com 6,4% da produção nacional. Enquanto a área de cultivo caiu 53,9% na última década, a produtividade aumentou consideravelmente, de 687 quilogramas por hectare para 3.509 quilogramas por hectare.

Mais destaque

Outros municípios de Rondônia também figuram entre os 100 maiores produtores de café do Brasil. Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia d’Oeste, Buritis, Ministro Andreazza e Cacoal são alguns dos nomes que se destacam no cenário nacional.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO