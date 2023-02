Claúdia de Jesus tem como compromisso questões sociais e agricultura familiar

Cláudia Regina Abreu, conhecida como Cláudia de Jesus (PT), nasceu em Loanda, no Paraná, e mudou para Rondônia aos dois anos de idade. A família migrou para Rondônia no ano de 1984, chegando a Ji-Paraná e fixando residência na Linha 128, Setor Riachuelo. Experiente em política, tanto pelo aspecto familiar, sendo filha do ex-deputado federal e ex-secretário de Agricultura do Estado de Rondônia Anselmo de Jesus e Maria do Carmo Abreu, Claudia iniciou suas atividades desde a infância, acompanhando o pai no Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) e nas Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica (CEBES) e no Partido dos Trabalhadores, nas mobilizações dos Movimentos Sociais, Marcha das Margaridas e Grito da Terra. Teve importante atuação nos três mandatos de deputado federal de seu pai.

Cláudia possui graduação em Administração e pós-graduação em Gestão Pública, mãe de Felipe Anselmo (in memoriam), foi nomeada para o cargo de Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária de Ji-Paraná, em 2013, exercendo com competência o cargo que lhe foi confiado.

Em 2016 foi eleita vereadora pelo Partido dos Trabalhadores no município de Ji-Paraná. Seu mandato pautou importantes debates e efetivou propostas, fiscalizou, denunciou e participou de comissão de inquérito. Nas eleições de 2020, concorreu a prefeitura de Ji-Paraná. E em 2022 foi eleita Deputada Estadual de Rondônia com 8.845 votos distribuídos em todas as regiões do Estado.

Cláudia de Jesus é uma figura política comprometida com as questões sociais, tendo forte atuação na agricultura familiar. Luta por melhorias na saúde, educação urbana e rural. Entende a pauta da reforma agrária e dos assentados. Além de ser protetora do meio ambiente, mantém um sólido diálogo com movimentos sociais campesinos. A deputada defende os direitos das mulheres e minorias.

Texto: Secom/ALERO

Foto: Assessoria parlamentar