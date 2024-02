Claudia Raia reúne amigos e familiares para celebrar um ano de Luca: ‘Mágico lindo’

Depois de desfilar com fantasia de onça na Marquês de Sapucaí, Paolla Oliveira acompanhou o namorado, Diogo Nogueira, no bloco que arrastou milhares de foliões na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (13).

A atriz sambou debaixo do sol forte e também ficou do ladinho do amado em cima do trio elétrico, e chamou atenção com tanto samba no pé.

“Comemorando 45 anos de Clubedosambaoficial. Tá lindo demais!!”, escreveu a atriz. Os fãs, claro, rasgaram elogios para a morena. “Deus tem seu preferido e ele se chama Diogo Nogueira”, disse um. “Até o sovaco dessa mulher é bonito… 😍misericórdia benzadeus”, elogiou outro. Confira: