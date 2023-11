Cleo marca presença no São Paulo Fashion Week e faz apelo: ‘que seja mais inclusiva’

Neste sábado (11), Cleo marcou presença no quarto e penúltimo dia de desfiles do São Paulo Fashion Week. Como convidada da grife Rocio Canvas, do estilista Diego Malicheski, a atriz e cantora compartilhou suas opiniões sobre a diversidade na indústria da moda.

“Não acho que a moda tem que ser uma coisa só, acho que é maravilhosa e [quero] que mude, que varie, que seja mais inclusiva. Sou fã da moda porque é uma forma de autoexpressão muito linda mesmo, que também pode ser sexy. Às vezes, coisas que não são obviamente sexy, acabam sendo, então acho que a moda tem muita possibilidade, sabe?”, disse ela em entrevista ao Gshow.

A artista ainda defendeu a variedade de tamanhos de roupas para todos os corpos: “Acho que a moda pode formar diálogos importantes. O diálogo dos tamanhos dos corpos é um diálogo importante, por exemplo, cada vez mais a moda é um tamanho inclusivo, é uma ferramenta social enorme”, completou. Confira: