Clientes aptos no Desenrola podem negociar débitos com a Energisa por meio da Serasa

Clientes da Energisa, aptos ao Programa Desenrola, também podem negociar seus débitos por meio da Serasa com desconto de até 75% à vista. Basta acessar o site serasa.com.br ou se dirigir a qualquer agência do Correios até 31 de março. Ao negociar pelo canal digital, no site serasa.com.br, também é possível fazer parcelamento via cartão em até 21 vezes.

As negociações pelo gov.br/desenrola, plataforma oficial do programa do governo federal, continuam. Clientes elegíveis devem estar cadastrados no portal do governo e possuir as certificações Ouro ou Prata. O programa oferece descontos especiais de até 75% para pagamento à vista ou a opção de parcelamento em até 60 vezes.

O financiamento, as parcelas podem ser quitadas por débito em conta corrente, boleto bancário ou PIX. Aqueles que optarem pelo pagamento à vista realizarão a transação exclusivamente pela plataforma, assegurando que o valor seja repassado diretamente ao credor.

Os clientes elegíveis às condições especiais do Desenrola atendem a critérios específicos, como ser pessoa física com renda de até 2 salários mínimos, inscrita no CadÚnico, ter data de vencimento da dívida entre 01 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, possuir dívidas negativadas até 31 de dezembro de 2022, que permaneçam ativas em 28 de junho de 2023, e o valor da negativação seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 por apontamento.

Thiago Cardoso, coordenador Comercial da Energisa em Rondônia, destaca as diferentes oportunidades para os clientes quitarem seus débitos e iniciarem 2024 com as contas em dia: “O Desenrola oferta excelentes condições, assim como a Serasa, e aqueles que não se enquadram nos critérios dessas ofertas, podem procurar a agência da Energisa diretamente para verificar outras possibilidades de negociação.”

Os canais de atendimento da Energisa Rondônia estão disponíveis para esclarecer dúvidas, incluindo o site oficial (energisa.com.br), o aplicativo Energisa On, o número de Whatsapp (69) 99358-9673 e o Call Center 0800 647 0120.

