Clientes com contas de água em aberto podem renegociar débitos com até 95% de desconto, até 20 de dezembro

“Governança Pública: Desafios e perspectivas na Era da Inteligência Artificial” fez parte da programação de temas pontuados pela 17ª edição do Congresso de Gestão Pública do Rio Grande do Norte (Congesp-RN), que acontece junto ao Consad Express, evento organizado pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), com atividades nos dias 12 e 13 de dezembro. O governo de Rondônia contribui com o debate nacional sobre os temas apresentados juntamente a representantes dos demais estados, com foco nos desafios e amplas possibilidades para a inovação e modernização da administração pública.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento é uma importante oportunidade de interação e troca de experiências entre gestores, servidores, acadêmicos e estudantes, todos unidos pelo propósito de fazer mais e melhor pela população.

O presidente interino do Consad, Samuel Pontes, ressaltou que, o evento marca o fortalecimento do compromisso com a gestão pública moderna, eficiente e voltada prioritariamente ao cidadão. ‘‘Este evento oferece a oportunidade de debater soluções para modernizar a gestão pública e transformar as vidas das pessoas na prática, a fim de gerar ações concretas do nosso dia a dia na administração da máquina pública, em todo o Brasil.”

Representando o governo de Rondônia, a titular da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Beatriz Basílio Mendes, enfatizou que, “os temas debatidos e apresentados nos encontros do Conselho Nacional de Secretários de Administração traz uma interação ampla e a experiência das inovações vivenciadas em cada estado quanto às boas práticas governamentais, que devem gerar resultados e impactos na organização administrativa consistentes e adaptáveis.”

EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Neste ano, o evento trouxe ao público participante, uma série de palestras e atividades de trocas de saberes com o objetivo de ampliar o conhecimento em relação à administração pública. O Congresso de Gestão Pública do Rio Grande do Norte é mais do que um evento consolidado nacionalmente, é uma manifestação do compromisso com a construção de um Brasil cada vez mais justo, eficiente e transparente.

ENTRE NO GRUPO DE WHATSAPP E RECEBA NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO

Fonte: Governo RO