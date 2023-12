Clientes da Energisa têm oportunidade de negociar débitos de energia no Feirão do Procon

Time de atendimento da empresa estará disponível na Unidade Móvel que estará estacionada nos locais do evento

A Energisa participará neste mês, do “Domingão da CDL”, um evento tradicional no calendário do comércio lojista em Porto Velho. A iniciativa visa fortalecer a relação dos lojistas com a população oferecendo serviços e produtos exclusivos.

No próximo dia 10 de dezembro, a ação será realizada na Avenida José Amador dos Reis, localizada na zona leste da capital. Já no dia 17 de dezembro, a movimentação acontecerá na Avenida 7 de Setembro, no Centro. O horário de atendimento será das 8h às 18h.

Uma equipe especializada da Energisa estará disponível para atender os clientes na Unidade Móvel do Projeto Nossa Energia, que estará estacionada nos locais do evento, oferecendo uma variedade de serviços, incluindo a negociação de débitos por meio do Programa Desenrola Brasil, do Governo Federal.

Aqueles clientes que não se enquadram nos critérios do Desenrola poderão negociar diretamente com a Energisa, através da campanha de final do ano. “As ofertas proporcionarão condições especiais para que os consumidores regularizem suas pendências financeiras de forma vantajosa e comecem o ano de 2024 com suas contas em dia”, explica Thiago Nascimento, coordenador Comercial da Energisa.