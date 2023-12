Clientes em débito com a Energisa podem negociar até o final de dezembro pelo Programa Desenrola Brasil

Clientes da Energisa ainda podem aproveitar a oportunidade de começar o próximo ano com as finanças em dia, pois o prazo para negociações de débito pelo Programa Desenrola Brasil segue até o final de dezembro. A iniciativa oferece descontos especiais de até 75% no pagamento à vista ou a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, com taxas de juros que não ultrapassam 1,99% ao mês.

As negociações devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma do Programa Desenrola Brasil, disponível no site gov.br/desenrola. Clientes elegíveis para a negociação devem estar cadastrados no portal do governo e possuir as certificações Ouro ou Prata.

No processo de financiamento, as parcelas podem ser pagas por débito em conta corrente, boleto bancário ou PIX. Aqueles que optarem pelo pagamento à vista realizarão a transação exclusivamente pela plataforma, garantindo que o valor seja repassado diretamente ao credor.

Thiago Cardoso, coordenador Comercial da Energisa em Rondônia, ressalta que os clientes que encontrarem dificuldades ao acessar a plataforma do Desenrola Brasil podem buscar suporte nas agências de atendimento da empresa, tanto na capital quanto no interior do estado.

Para ser elegível às condições especiais de negociação, os clientes devem atender aos seguintes critérios:

– ser pessoa física com renda de até 2 salários mínimos (média entre janeiro e maio de 2023) ou inscrita no CadÚnico;

– data de vencimento entre 01 de janeiro de 2019 e 31/12/2022;

– possua dívidas que foram negativadas até 31/12/2022 e que permaneçam ativas em 28/06/2023;

– valor da negativação seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por apontamento.

Os canais de atendimento da Energisa Rondônia estão disponíveis para esclarecer dúvidas. Eles incluem o site oficial (energisa.com.br), o aplicativo Energisa On, o número de Whatsapp (69) 99358-9673 e o Call Center 0800 647 0120.