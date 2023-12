Clima ajuda e plantio da safra avança pelo país

Na semana passada, parou de chover no Rio Grande do Sul e isso permitiu que os agricultores plantassem metade da área destinada à soja. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) disse que essa área é de aproximadamente 6,7 milhões de hectares. Mas, comparado com o ano passado, o plantio está um pouco atrasado. Nesta época, no ano passado, 70% da área já estava plantada.

No Piauí, a plantação da safra 23/24 está acontecendo. A Associação dos Produtores de Soja do estado (Aprosoja-PI) disse que plantaram 60% da área total de 1,070 milhão de hectares. Agora, estão esperando chover para continuar.

No oeste da Bahia, que produz quase toda a soja do estado, mesmo com pouca chuva, já plantaram 75% dos 2 milhões de hectares. A Associação de Produtores e Irrigantes da Bahia (Aiba) disse que entre 12% e 15% da plantação pode precisar ser feita de novo por causa da chuva irregular.

Em Mato Grosso, onde plantam soja em 12,2 milhões de hectares, quase 100% já foi plantado, segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Eles estimam que apenas 4% da área vai precisar ser replantada, o que é cerca de 500 mil hectares.

Segundo a Emater-RS, a plantação mais lenta pode fazer com que a soja cresça de jeitos diferentes, o que pode afetar a produção. Além disso, em algumas áreas, tem doenças no solo que estão matando as plantinhas, então vão ter que plantar de novo.