Clima: semana começa com chuvas intensas em grande parte do país

Rovena Rosa/Agência Brasil – 28/09/2022 Pedestres se protegem da chuva no centro da capital paulista

A semana vai começar com chuvas intensas na maior parte do país, segundo informações do instituto meteorológico MetSul . Foram emitidos alertas de temporais para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Há risco de ventania e queda de granizo.

As chuvas intensas têm sido provocadas pela combinação de calor e umidade que ficam ainda mais fortes ao passarem pela região da Amazônia .

Segundo o MetSul, os maiores índices de precipitação estão previstos para o estado de São Paulo , Triângulo Mineiro, sul de Minas e o norte do Espírito Santo. O instituto calculou que o acumulado de precipitação gira entre 50 mm e 100 mm nessas regiões e tem a chance de atingir 150 mm em partes isoladas de São Paulo. Nas demais áreas, o volume não passa de 40 mm.

A capital paulista começa a semana registrando temperaturas entre 20ºC e 27ºC, subindo para o intervalo de 22ºC a 28ºC na sexta. Chove bastante durante toda a semana, acima de 15 mm, exceto na quarta (7), quando estão previstos 8 mm.

Fonte: IG Nacional