CNN Brasil mostra que em Porto Velho o apoio do prefeito Hildon Chaves é decisivo para pré-candidata a prefeita

A sondagem foi feita em 25 capitais brasileiras e não foi contratada por nenhum dos pré-candidatos

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), apresenta capacidade para fazer a sucessora, a deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos). É o que diz a CNN Brasil, em matéria mostrando o quadro político na Região Norte. A reportagem postada no site cnnbrasil.com.br tem como base o agregador de pesquisa Ipespe Analítica, que monitora levantamento de intenção de votos divulgados em 25 das 26 capitais brasileiras.

De acordo com a CNN Brasil, Mariana Carvalho aparece com 22% no agregador, mais que o dobro do segundo colocado, Marcelo Cruz (Patriota).

O agregador revela que Mariana Carvalho está com 22%; Marcelo Cruz com 10%; Cristiane Lopes (União Brasil) com 9%; Alan Queiroz (Podemos) com 8% e Fátima Cleide (PT) com 1%.

A reportagem da CNN Brasil foi divulgada em um momento em que pré-candidatos começam a se movimentar em Porto Velho, contratando pesquisas de institutos locais. Cada um desses institutos tem mostrando números diferentes. Já o levantamento da Ipespe Analítica não tem ligação alguma com pré-candidatos locais. Os dados foram levantados em quase todas as capitais brasileiras, exceto em Boa Vista (RR).

Mariana Carvalho está sem mandato, mas é a pré-candidata escolhida pelo prefeito Hildon Chaves para as eleições deste ano em Porto Velho.

Com 22% das intenções de voto, a pré-candidata apoiada pelo prefeito precisaria de mais alguns poucos pontos percentuais para ter presença garantida no segundo turno.