‘Coachs’ dos EUA usam brasileiras como cobaias para vender cursos

Reprodução – 15.03.2023 Anúncio no site dos coaches

Várias mulheres dizem ter virado ‘cobaias’ de dois ‘coachs’ americanos em uma festa que funcionou como aula prática de um curso que ensinava homens a conquistar mulheres em uma mansão no Morumbi , na Zona Sul de São Paulo .

Segundo as vítimas que não sabiam que a festa se tratava de um curso e que os homens no local eram alunos, o evento foi promovido por Mike Pickupalpha e David Bond, do site “Millionaire Social Circle”, ou “Círculo Social de Milionários”.

Mike é já fez diversos vídeos para o Youtube filmando mulheres com câmeras escondidas em diversos países. Já “David Bond”, que na verdade é Steven Mapel, afrima ser um especialista em namoro on-line e produtor de conteúdo digital.

O curso cobra a partir de US$ 12 mil (R$ 63.046) em troca de consultoria de conquista e viagem de duas semanas para algum país. Além do Brasil, os estrangeiros realizaram edições na Costa Rica (em fevereiro de 2022), Colômbia (julho de 2022) e Filipinas (agosto de 2022). Segundo o site, o próximo curso será na Tailândia. O pacote com seis países é chamado de World Tour e sai por US$ 50 mil (R$ 262.695).

“Venha explorar com David e Mike e conheça as mulheres brasileiras ao redor do mundo que são conhecidas por serem divertidas, curvilíneas e apaixonadas”, dizia anúncio da viagem ao Brasil.

Publicado no site dos ‘coachs’, um vídeo mostra a dupla exibindo um kit para levar na bagagem: pílulas usadas para evitar gravidez em relações sexuais sem preservativo, camisinhas e perfumes com feromônios. Na reprodução, um dos homens chama as pílulas seguintes de “plano B” .

Quatro mulheres que estiveram na festa relataram ao portal g1, da rede Globo, que não sabiam que fariam parte de uma aula prática de conquista. Duas delas afirmaram que chegaram à festa por meio de convites em redes sociais. Já as outras duas, disseram que conheceram os supostos alunos do curso em um aplicativo relacionamento.

Uma delas chegou a registrar um boletim de ocorrência eletrônico na Polícia Civil afirmando que as mulheres foram filmadas sem autorização e que as imagens poderiam ser usadas no curso. As quatro disseram que não sabiam que os homens estrangeiros faziam parte das “aulas”.

Segundo ela, após a festa, disse ter visto vídeos publicados nas redes sociais em que ela aparece com os alunos da “mentoria” de conquista e foi isso que a fez denunciar o caso as autoridades. De acordo com a mulher, ela conheceu a mulher num aplicativo de relacionamento e foi convidada para jantar com os “amigos” dele.

“Saímos algumas vezes até ele me convidar para o jantar, que me disse que seria com amigos deles. Foi normal [o jantar] e conversamos sobre assuntos tranquilos, até porque eu queria praticar o inglês. Ficavam filmando o tempo todo e eu tentava me esquivar porque não gosto que me filmem”, lembra.

Após isso, ela foi convidada pelo homem para a festa na mansão.

“Na festa tinham muitas mulheres e nem todas sabiam falar inglês. Havia funcionários, DJ, garçons. Uma das mulheres me disse que foi por causa de um anúncio e aí achei estranho, porque ela disse que pagaram o transporte também. Eu achei que era algo mais reservado.”

A outra mulher, que também diz não saber que os homens eram alunos de um curso, também conheceu um deles pelo Tinder e saiu para jantar com ele e com supostos amigos.

“Conheci outras meninas brasileiras lá e até gostei, porque eu não sei muito bem inglês. Era um restaurante muito chique, até exagerado. O rapaz que eu saí me tratou muito normal, bem de início, criando um vínculo. Tinha gente de vários países. Não me senti desconfortável naquele momento.”

Ela diz que o encontro foi antes da festa, depois disso, ela recebeu um convite para colocar dados pessoais e fazer parte da lista do evento.

“Não fiquei até o fim da festa. Interagi mais com a meninas que conheci no jantar, mas conheci uma menor de idade que disse que conhecia pessoas na organização. Disse que logo faria 18 anos, mas estava numa festa de comida e bebidas à vontade. Não vi ela ficando com ninguém, mas disse que se sentiu incomodada ao ter visto um casal fazendo sexo em um dos quartos.”

O que dizem os citados

Em entrevista ao portal g1, Mike Pickupalpha, do site “Millionaire Social Circle”, foi questionado se informava as mulheres de que a festa era aula prática do curso de conquista. No entanto, a pergunta não foi respondida.

“Foi uma festa coorganizada com meus amigos brasileiros. Alguns trouxeram suas próprias namoradas. Uma festa com adultos consentidos que escolheram estar lá por livre e espontânea vontade. Comida, segurança e transporte adequado foram fornecidos.”

Já sobre haver menores de idade no ‘evento’, o ‘coach’ não negou, no entanto, disse que possivelmente havia câmeras de segurança no local e que a entrada foi fiscalizada. “No formulário de candidatura dissemos mais de 18 anos e pedimos à segurança para fiscalizar e fiscalizar todos.”

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional