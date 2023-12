Coamo vai distribuir R$ 230 milhões para produtores de 3 estados

O Grupo de Estudos Luiz de Queiroz, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-USP), vai realizar entre os dias 14 e 15 de dezembro, na cidade de Londrina, no Paraná, a 10ª edição do Encontro Nacional da Soja.

Com o intuito de disseminar informações relevantes sobre a cultura da soja, o encontro tem como objetivo principal promover uma ampla capacitação técnica para os produtores brasileiros. Por meio de palestras, painéis e rodas de conversa, o evento contará com a presença dos maiores especialistas da área acadêmica, abordando os tópicos mais atuais e cruciais relacionados à sojicultura.

A proposta é estabelecer uma significativa troca de conhecimento entre a universidade, o setor privado e os profissionais que atuam diretamente no campo. A iniciativa visa proporcionar aos produtores uma maior compreensão sobre as melhores práticas, inovações e estratégias que possam impulsionar a produção de soja no Brasil.

O encontro reunirá renomados palestrantes e protagonistas do setor, criando um ambiente propício para discussões pertinentes e atualizadas, envolvendo desde técnicas de plantio e manejo até questões relacionadas à tecnologia aplicada na sojicultura. O evento também busca fortalecer as parcerias entre a academia, o setor produtivo e os produtores rurais, visando ao desenvolvimento sustentável do cultivo de soja no país.

A 10ª edição do Encontro Nacional da Soja promete ser um marco no intercâmbio de informações e no fortalecimento do conhecimento técnico-científico, impulsionando o setor agropecuário nacional e contribuindo para o avanço da produção de soja no Brasil.

