Adnews COB adquire direitos de mídia e planeja ampla transmissão dos Jogos Pan-Americanos 2023

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) adquiriu os direitos de mídia dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, e planeja transmitir o evento através de múltiplos canais. A competição será realizada entre 20 de outubro e 5 de novembro, e a programação total envolverá aproximadamente 700 horas de cobertura.

Os direitos foram adquiridos por US$ 1 milhão junto ao PanAm Sports . Como nenhuma emissora de TV, tanto aberta quanto fechada, comprou os direitos de transmissão, o COB decidiu utilizar seus próprios canais para garantir a visibilidade do evento no Brasil. O Canal Olímpico e a plataforma do Time Brasil no YouTube serão os principais meios de transmissão, e a CazéTV , canal do streamer Casimiro Miguel , também estará envolvida na exibição dos Jogos Pan-Americanos.

“Uma das principais missões do COB é divulgar o Movimento Olímpico e o feito de atletas e equipes em todo território nacional. Tenho certeza de que as parcerias serão muito bem-sucedidas e ajudarão a dar visibilidade ao talento e aos feitos brasileiros, principalmente entre o público jovem”, destaca Paulo Wanderley, presidente do COB.

O COB planeja produzir dois programas diários, cada um com 2 horas de duração, apresentados por uma dupla que ainda está em fase de contratação. O primeiro programa será veiculado à tarde e terá participação de atletas e treinadores que passarem pela Casa Brasil, espaço que será montado pelo COB em Santiago, para ativações e eventos. O segundo programa, à noite, vai trazer um resumo das competições do dia, incluindo as medalhas conquistadas pelo Brasil, e a programação para o dia seguinte. O Comitê também contará com três equipes para fazer reportagens na capital chilena.

Já a CazéTV, em parceria com o COB, vai transmitir os Jogos Pan-Americanos com foco em proporcionar uma cobertura ampla e emocionante. A jornalista Fernanda Gentil será a âncora da cobertura ao vivo direto da Casa Brasil, com mais de 400 horas de transmissões programadas. E antes do início dos jogos, o canal vai mostrar a jornada de diversos atletas na busca por uma vaga na competição.

“O público da CazéTV tem se divertido e se emocionado com os grandes eventos esportivos, mas faltava um grande evento olímpico. Ter o Pan na nossa grade é uma grande oportunidade de levar as emoções dos esportes olímpicos de altíssimo nível para uma audiência jovem, engajada e comprometida. Será também uma oportunidade de falar com as novas gerações e levar para nossos patrocinadores e parceiros da CazéTV produções próprias e ações especiais que conversam com esse público”, explica Fabio Medeiros, sócio-diretor da LiveMode, empresa parceira da CazéTV.

Além dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, a parceria entre o COB e a CazéTV também inclui acompanhar o Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Neste caso, não envolve direitos de transmissão.

O COB também fechou uma parceria com o portal de notícias esportivas Lance! , que resultará na criação do Lance! Olímpico, um canal dedicado à distribuição de conteúdo especial sobre esportes olímpicos. O portal vai produzir matérias originais, terá possibilidades de transmissões ao vivo e programas especiais de cobertura abrangente dos eventos esportivos, incluindo os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 e os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A parceria pretende aumentar a visibilidade das competições, equipes e atletas do esporte olímpico no Brasil.

Além disso, o COB poderá oferecer aos seus patrocinadores pacotes de mídia no Lance! com entregas exclusivas, ampliando consideravelmente sua visibilidade. Isso será possível devido à audiência do portal, que conta atualmente com mais de 15 milhões de visitantes mensais, somados aos mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais. O Lance! encara essa parceria como uma oportunidade de estabelecer um legado, tanto para o esporte quanto para o público.

“Estamos animados em estabelecer essa parceria estratégica com o Comitê Olímpico do Brasil. Nossa meta é fortalecer ainda mais a presença do esporte olímpico no Brasil, oferecendo uma cobertura ampla e multiplataforma desses esportes. Esse acordo vai ao encontro da nova fase do Lance!, que repaginou sua marca e investiu em tecnologia e estrutura para produzir conteúdo multimídia com qualidade e excelência”, celebra o CEO do Grupo Lance!, Marcos Moraes.

Com nova identidade visual e posicionamento, o Lance! se renova para intensificar as histórias do mundo do esporte. Para o lançamento do canal Lance! Olímpico, estão previstos programas dinâmicos e interativos, com reportagens originais, entrevistas e histórias exclusivas de grandes personalidades do esporte brasileiro.

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . Aqui, o amanhã já está acontecendo.

The post COB adquire direitos de mídia e planeja ampla transmissão dos Jogos Pan-Americanos 2023 appeared first on ADNEWS .

Fonte: Nacional