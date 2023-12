Cobertura vacinal no Rio aumentou 10 pontos percentuais no último ano

Dados são do anuário Finanças dos Municípios do Brasil e apontam que os maiores gastos ocorreram em Manaus (AM), Belém (PA) e Parauapebas (PA)

Os dados da publicação MultiCidades – Finanças dos Municípios do Brasil, da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), mostram os 10 municípios da Região Norte que mais investiram em saúde em 2022. Encabeçam a lista as capitais Manaus (AM), que tem 2 milhões de habitantes e investiu R$ 1,3 bilhão em saúde; e Belém (PA), com R$ 1,1 bilhão gastos para seus 1,3 milhão de habitantes.

Na terceira posição aparece o município de Parauapebas (PA), com uma população bem menor em relação às capitais, de 266.424 habitantes, somando despesas com saúde na casa dos R$ 523 milhões. Em seguida vem a capital Porto Velho (RO), que gastou R$ 485,5 milhões para seus 460.413 habitantes.

A capital Boa Vista (RR) assumiu o quinto lugar no ranking de 2022, com R$ 364,4 milhões gastos com 413.486 habitantes, subindo duas posições em comparação com o ano anterior. Em seguida, a capital Palmas (TO), que tem 302.692 habitantes e investiu R$ 357,9 milhões em saúde.

Na sequência, os municípios paraenses de Ananindeua, com R$ 303,9 milhões; Marabá, com R$ 303,1 milhões; Canaã dos Carajás, com R$ 238,7 milhões; e Santarém, com R$ 232,7 milhões, finalizam a lista das 10 maiores despesas com saúde da Região Norte, em 2022.

Realizado pela FNP, o anuário MultiCidades apresenta conteúdo técnico em linguagem amigável e é uma ferramenta de transparência das contas públicas, com dados do desempenho das cidades. A 19ª edição da publicação conta com a consultoria da Aequus e o apoio de Dahua Technology, Febraban, BRB, BYD e Itaú.

RANKING – AS 10 MAIORES DESPESAS COM SAÚDE DA REGIÃO NORTE EM 2022

Posição UF Município Saúde 2022 (R$) População 1º AM Manaus 1.333.798.732,38 2.063.547 2º PA Belém 1.155.118.594,56 1.303.389 3º PA Parauapebas 523.268.016,26 266.424 4º RO Porto Velho 485.525.234,41 460.413 5º RR Boa Vista 364.411.352,34 413.486 6º TO Palmas 357.869.608,89 302.692 7º PA Ananindeua 303.909.415,06 478.778 8º PA Marabá 303.139.086,46 266.536 9º PA Canaã dos Carajás 238.701.223,21 77.079 10º PA Santarém 232.744.708,78 331.937 Elaboração: MultiCidades – Finanças dos Municípios do Brasil, publicação da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). Dados primários: Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Brasil: Municípios recebem menos e investem mais em saúde

O ano de 2022 foi marcado pelo aumento no gasto com saúde no conjunto dos municípios brasileiros. Os R$ 244,98 bilhões empregados no setor, em valores corrigidos pelo IPCA, representaram crescimento de 5,2% nas despesas com saúde em relação a 2021. Após o forte aumento das despesas em 2020, em decorrência do enfrentamento da Covid-19 e de um ligeiro avanço dos valores despendidos em 2021, municípios acrescentaram R$ 12,01 bilhões na função saúde em 2022.

De acordo com a economista e editora do anuário MultiCidades, Tânia Villela, o aumento da despesa municipal com saúde em 2022 decorreu, exclusivamente, de uma maior injeção de recursos próprios, que subiram de R$ 127,39 bilhões para R$ 137,42 bilhões, uma alta de 7,9%, conforme dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde (Siops).

Já os recursos transferidos pelos estados e União para o SUS municipal sofreram retração. Em valores absolutos, os municípios deixaram de receber cerca de R$ 7,86 bilhões das diversas receitas que compõem as transferências para o SUS, que passaram de R$ 105,17 bilhões para R$ 97,32 bilhões. Do total repassado, cerca de 83% são recursos da União.

Tânia reforça que chama a atenção a ampliação da participação dos entes subnacionais no financiamento do SUS no ano de 2022. “Considerando-se a despesa com ações e serviços públicos em saúde (ASPS) realizada apenas com os recursos próprios de cada ente, em 2022, enquanto os municípios arcaram com 34%, os estados responderam por 28,3% e a União, 37,6% — redução inédita. Ao longo de toda a série histórica verificada, a União nunca havia participado com menos de 42% do montante total gasto com ASPS”.

Dados do Balanço Anual da União apontam para uma redução da despesa federal empenhada com a função saúde da ordem de 22% em 2022, comparado a 2021. Foram R$ 44,20 bilhões a menos, quando o total desceu de R$ 197,43 bilhões para R$ 153,23 bilhões, no período, e ficou bem próximo do nível do gasto antes da pandemia, de R$ 151,60 bilhões, em 2019.

RANKING – AS 10 MAIORES DESPESAS COM SAÚDE DO PAÍS EM 2022

Posição UF Município Saúde 2022 (R$) População 1° SP São Paulo 17.441.205.209,01 11.451.245 2° RJ Rio de Janeiro 6.820.512.146,29 6.211.423 3° MG Belo Horizonte 4.667.900.698,47 2.315.560 4° CE Fortaleza 2.643.294.187,46 2.428.678 5° PR Curitiba 2.405.301.658,57 1.773.733 6° BA Salvador 2.062.540.212,62 2.418.005 7° RS Porto Alegre 2.048.597.068,71 1.332.570 8° MS Campo Grande 1.744.076.342,12 897.938 9° GO Goiânia 1.704.201.047,01 1.437.237 10° SP Campinas 1.687.486.211,70 1.138.309 Elaboração: MultiCidades – Finanças dos Municípios do Brasil, publicação da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). Dados primários: Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Consulte o anuário completo clicando aqui.