Colaboradores do Crea-RO recebem moção de aplausos na Assembleia Legislativa

Dentro das atividades alusivas aos 40 anos de atuação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia (Crea-RO), todos os colaboradores da instituição receberam uma moção de aplausos no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). A sessão solene foi realizada na tarde de segunda-feira (13).

O proponente da moção de aplausos foi o deputado Delegado Lucas (PP). Segundo o parlamentar, a solenidade foi uma forma do poder legislativo e a população do estado agradecerem todos os profissionais do sistema que fazem parte da trajetória de quatro décadas do Crea-RO.

Em seu discurso no auditório da Casa de Leis, Lucas destacou que cada profissional registrado, os colaboradores do Crea, e cada parceiro contribuiu para o sucesso da instituição e merece o reconhecimento. “Em nome dos 24 deputados estaduais de Rondônia, em nome de toda a população, nós agradecemos ao Crea pelos relevantes serviços prestados ao estado, pelos 40 anos e pelos vindouros que virão”, disse.

Ainda segundo o deputado Lucas, desde a fundação do Crea-RO em 1983, a instituição tem trilhado uma trajetória marcada por desafios superados e conquistas significativas em prol dos profissionais da Engenharia, Agronomia e das Geociências.

A moção de aplausos na Alero foi destinada a todos os colaboradores do Crea-RO, como conselheiros, assessores técnicos, assessores jurídicos, auxiliar de serviços gerais, assistentes administrativos, fiscais, estagiários, assessores especializados, entre outros. “A gente tem que dar mérito a quem tem mérito. É muito comum nessas solenidades que apenas os tomadores de decisão, chefes de cargos de gestão, sejam lembrados e hoje aqui na Alero todos os colaboradores do Crea foram homenageados. Essa decisão partiu do nosso gabinete, mas não foi absolutamente nossa. A ideia foi da presidência do Crea, aí nós fizemos um documento, encaminhamos ao Plenário e foi aprovado por todos colegas deputados. É importante que o gestor tenha essa visão, de reconhecimento. Eu fui gestor de uma delegacia e sei que sem uma equipe os resultados não acontecem”, destacou Lucas.

Além do deputado, compuseram a mesa de honra o atual presidente do Crea-RO, Carlos Antônio Xavier, Ulisses Filho, representando o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Neemias Machado Barbosa, conselheiro federal de engenharia e agronomia, e Hamilton Santiago, superintendente do Crea-RO.

Texto: Jônatas Luiz / Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO