COLETIVA Hildon Chaves destaca programação do 2º Encontro ICLEI Amazônia e do 1º Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho

Prefeito recepcionou palestrantes dos eventos, que se iniciam nesta terça-feira (17) no auditório do IFRO da Calama

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, destacou durante coletiva à imprensa a importância da programação do 2º Encontro ICLEI Amazônia e do 1º Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho, eventos que ocorrem simultaneamente no Ifro da Calama, iniciando nesta terça-feira (17) e seguindo até a próxima quinta-feira (19).

“São muitos temas, muitos debates e muitos palestrantes de renome, o que torna a programação desses dois importantes eventos ainda mais significativa. Eu destaco como um diferencial a possibilidade de debatermos a Amazônia, aqui na Amazônia, com gente que vive na região, debatendo e trocando experiências de desenvolvimento e de sustentabilidade”, afirmou o prefeito.

Hildon Chaves recepcionou alguns dos principais palestrantes e organizadores do 2º Encontro ICLEI Amazônia, como o diretor regional da ONU-Habitat para América Latina e o Caribe, Elkin Velásquez, o secretário executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo, a diretora do Programa Regional de Segurança Energética e Mudanças Climáticas na América Latina (EKLA) da Fundação Konrad Adenauer (KAS), Julia Sandner, a secretária de Meio Ambiente de Belém (PA), Cristiane Ferreira, o líder do povo Paiter-Suruí e palestrante, Almir Suruí, entre outras lideranças.

Almir Suruí disse que na sua palestra vai levar a mensagem de que, com responsabilidade e planejamento, é possível promover o desenvolvimento econômico, respeitando o meio ambiente.

“Em nosso território, fizemos planejamento para 50 anos e estamos aplicando nosso conhecimento para promover desenvolvimento econômico com justiça social, sem deixar de respeitar nossas tradições, nossa cultura e o nosso meio ambiente”, relatou Almir Suruí.

O evento vai reunir governos locais, parceiros, especialistas e demais interessados para discutir e compartilhar conhecimentos e soluções inovadoras em prol do desenvolvimento urbano sustentável na região amazônica, com foco no debate em torno da conservação da biodiversidade e combate às mudanças climáticas.

Além do 2º Encontro ICLEI Amazônia e do 1º Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho, sob a responsabilidade da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), também vai ocorrer a segunda sessão de 2023 do Fórum das Cidades Pan-Amazônicas (FCPA) e do Encontro Regional Amazônia do Fórum CB27, um somatório de forças para a mobilização e engajamento das cidades amazônicas para discutir o desenvolvimento econômico sustentável, incentivando o protagonismo dos governos locais.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO