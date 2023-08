COLETIVOPrefeitura de Porto Velho garante ônibus em horários estendidos para a Expovel

Obra é fruto de investimentos da Prefeitura de Porto Velho e emenda parlamentar

Uma grande celebração marcou a inauguração da Praça das Camélias, um novo ponto de encontro no bairro Eldorado, zona Sul de Porto Velho. São mais de 3,5 mil metros de área construídos em um terreno que, até bem pouco tempo, era motivo de transtorno para os moradores da rua das Camélias.

Nos mais de 3 mil metros de área construída, os moradores do Eldorado e adjacências encontram na Praça das Camélias áreas de convivência, pista de skate, quadra de futsal, parquinho, pista de caminhada e diversas outras opções de lazer. Uma obra fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras (Semob).

“Hoje é um dos dias mais esperados por todos nós que estivemos presentes e atuantes durante todo esse processo de construção de mais esta praça. O dia da assinatura da ordem de serviço foi marcante para todos nós, que vimos a situação do terreno, os riscos que isso causava à quem morava nas proximidades e o anseio da população de ter esse espaço em comum. O projeto foi feito, executado e hoje entregamos com muita satisfação”, explicou o secretário Diego Lage, secretário de Obras.

Junto ao prefeito Hildon Chaves, estava a autora da emenda, a ex-deputada federal Mariana Carvalho, que reforçou a satisfação de realizar esta entrega e falou também dos demais investimentos aplicados em Porto Velho. “A gente fica muito feliz, é gratificante poder fazer com que o recurso no nosso mandato como deputada federal possa sair do papel e chegar aqui na ponta, ajudando os moradores da região, ajudando a nossa cidade de Porto Velho a ter mais um ponto de encontro e de lazer para as famílias. E são muitas praças ainda a serem entregues, muitas obras ainda acontecendo através da Prefeitura de Porto Velho e andar pela nossa cidade vendo tudo isso acontecer com a colaboração dos oito anos que fiquei como deputada é muito gratificante”.

MAIS PRAÇAS

Ao todo, quatro praças já foram inauguradas com apoio de recursos de emenda parlamentar, além da contrapartida da Prefeitura de Porto Velho. Sendo elas as praças do Cohab, a praça do Flodoaldo Pontes Pinto, a praça da Juventude e ontem, a praça das Camélias.

Em andamento estão as obras da praça Flamboyant, no bairro Cascalheira, zona Leste, com mais de R$ 1 milhão de investimento e a da praça do Alphaville, no bairro Rio Madeira, com aproximadamente R$ 1,8 milhão em recursos investidos. Ambas são fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Obras.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO